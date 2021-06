Florbalistky Chodova usilují o svůj druhý titul. I s fanoušky

Kvůli protikoronavirovým omezením se vrchol sezony nevrátil po dvou letech v Ostravě a loňském předčasném konci sezony do O2 areny, ale bude se hrát v nedaleké UNYP Areně na Podvinném mlýně.

„Přestože se situace mění doslova každým dnem, tak jsme rádi, že je možnost, aby fanoušci byli v hale. Je to vlastně poprvé od podzimu, kdy se odehrají florbalová utkání před diváky a zrovna to budou ta nejdůležitější. Na superfinále jich tak bude několik stovek,“ řekl ředitel úseku marketingu a komunikace Českého florbalu Roman Urbář.

UNYP Aréna má kapacitu přes 1 000 diváků a bude se moci zaplnit zhruba z poloviny. „Snažili jsme se se superfinalisty řešit co nejlepší nastavení pro to, aby byla utkání v dobré atmosféře. I proto jsme nedali vstupenky do veřejného prodeje a po splnění nějakých závazků většinu kapacity dali k dispozici superfinalistům, aby si vzali své fanoušky,“ uvedl Urbář.

Ostatní mohou duely sledovat v televizi. „Jsem rád, že se podařilo dostat obě utkání do přímého přenosu. Ženské superfinále bude vysílat na svých digitálních kanálech a HbbTV a zhruba v polovině utkání vstoupí i živě na ČT sport, kde bude mužské superfinále v přímém přenosu celé,“ popsal Urbář.

Diváci byli naposledy na florbalových duelech 4. října, od dalšího dne se už soutěže hrály bez nich. Superliga byla kvůli opatřením proti covidu-19 přerušena od 12. října a opět se začala na výjimku od ministerstva zdravotnictví hrát 16. listopadu, extraliga žen se znovu rozběhla až 23. ledna.

Na atmosféru v hale se nyní těší i účastnice ženského finále. „Jsme rádi, že tam někdo bude. To nás bude hnát dopředu,“ těší se obránkyně Vítkovic Alžbeta Ďuríková. „Moc se těším a jsem ráda, že tam bude moci být rodina a kamarádi,“ doplnila kapitánka pražského Chodova Daniela Frantíková.

Chodov má zatím na kontě jediný titul, který ženy vybojovaly v roce 2015. K tomu čtyři stříbra a tři bronzové úspěchy.

Podle sázkových kanceláří jsou výrazným favoritem Vítkovice.