O titulu rozhodnou detaily, soudí ostravská kapitánka Mlejnková

„Soupeřky možná budou mít výhodu, že už superfinále zažily. Pro nás to je premiéra,“ upozornila ostravská kapitánka Michaela Mlejnková. „Florbalově jsme však na tom hodně podobně. Rozhodovat budou detaily.“

Ženské superfinále se hraje dnes od 14.00 v pražské 02 Aréně.

Pro chodovské hráčky hovoří výrazně lepší vzájemná bilance, jelikož s Ostravou z dosavadních 32 extraligových zápasů prohrály jen šest duelů.

Ostravanky v této sezoně Chodovu doma podlehly 0:6, leč v odvetě v jejich hale zvítězily 4:3.

„To už je pryč, to se maže. Bude to úplně jiný zápas, něco jiného,“ namítla Michaela Mlejnková.

Mladý chodovský celek zdobí dravost. Je to jejich největší přednost?

Jsou na tom podobně jako my. Jsou opravdu hodně dravé, běhají, florbalovou kvalitu mají. Budeme si muset pohlídat jejich nebezpečné zbraně jako rychlé protiútoky. Hlavně se ale musíme soustředit na sebe, to bude nejdůležitější.

V semifinále jste vyřadily 4:0 na zápasy obhájkyně minulých tří titulů z Vítkovic. Nepodlehnete uspokojení?

Už samotný postup do superfinále je úspěch. Ale to, co jsme dosud dokázaly, chceme dotáhnout až do nejúspěšnějšího konce.

Jak vnímáte váš tým z pohledu kapitánky?

Jsem na něj fakt pyšná, protože je mladý a na začátku sezony byl nezkušený. Zřejmě od nás nikdo tolik neočekával a my jsme během sezony udělaly obrovský pokrok. Vše jsme zúročily v nejdůležitějších zápasech. Snad uspějeme i v sobotu.

FBC Ostrava se už nějakou dobu snaží budovat družstvo, které by bojovalo o nejvyšší příčky.

Je to tak. Už v minulých sezonách jsme měly hodně silný tým, ale hlavně na papíře. Bohužel se nám nikdy nepodařilo probít se do superfinále. Až teď. A možná je to o to cennější, že jsme to dokázaly s takhle mladým týmem.

Vy jste z Liberce, odkud jste do Ostravy přestoupila v roce 2019. Přilákala vás touha hrát o medaile?

Hlavně jsem po letech v Liberci chtěla změnu a ostravští šéfové mi nabídli výborné podmínky. Věděla jsem, že mi to tady sedne po florbalové i lidské stránce. Jsem moc ráda, že jsem tu nabídku tenkrát přijala.

Play off hrajete na čtyři výhry, zatímco superfinále rozhodne jen jediné utkání. Je to spravedlivé?

Na to je těžká odpověď. Pro týmy by asi bylo lepší hrát i finále na čtyři vítězné zápasy, protože tak kvalitních duelů je během sezony málo. Na druhou stranu ten jeden zápas je mnohem atraktivnější pro diváky, hraje se ve velké aréně před spoustou lidí. Určitě to je obrovský zážitek. Takže to má svoje pro i proti.

Tušíte, co s vámi udělá, když budete poprvé hrát v tak velké hale a před tolika fanoušky?

Může nás to nabudit, ale i lehce svázat. Ale uděláme vše pro to, abychom to v hlavách zvládly a vyhrály.