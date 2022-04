Florbalové superfinále se vrací do O2 areny. Očekává se vysoká návštěva

„Čeká nás výroční 10. ročník superfinále a po pěti letech se vracíme zpátky do O2 areny. Ale přípravy byly také těžké, protože připravovat akci v době, kdy se sport buď nehraje, nebo jsou ochozy bez diváků, není úplně jednoduchá záležitost. Každopádně jsme se rozhodli, že se chceme vrátit do O2 areny, a chceme tu linku, která byla přerušená covidem, nastavit,“ uvedl prezident Českého florbalu Daniel Novák.

Po zrušeném konci sezony 2019/20 se muselo od úvah o návratu do největší tuzemské haly ustoupit i v dalším ročníku a hrálo se v nedaleké UNYP Areně na Podvinném mlýně před omezenou návštěvou 525 diváků. V O2 areně se hrálo prvních šest ročníků superfinále, než se na dva roky přesunulo pořadatelství do Ostravy. Celkem čtyřikrát překročila návštěva v Praze hranici 10 tisíc fanoušků a v roce 2016 přišlo rekordních 12 144 diváků.

„Už v lednu při začátku předprodeje bylo prodáno 4000 vstupenek a jasně se ukazovalo, že florbal má základnu. Dnes se blížíme k číslu deseti tisíc a máme vyprodané celé spodní parto. Pokud se trošku potvrdí, že se po covidu prodávají vstupenky spíš na poslední chvíli, tak je možné, že se nám tato cifra ještě navýší,“ doplnil Novák.

Na velký zápas se těší i aktéři. „Je to krásný zážitek. Spoustu lidí na tom bude hledat nějakou chybu, že by se měla hrát celá série, ale těžko nahradit pro sportovce zážitek z takového zápasu, kdy jde o všechno a lidi se tam přijdou podívat v takovém počtu,“ uvedl trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný, který prožil superfinále v minulosti i jako útočná opora Středočechů.

„V naší superlize je to asi nejdůležitější zápas, který může být. Plné tribuny a perfektní atmosféra. Velký zážitek a teď se vzpomínky vrací,“ prohlásil kouč Střešovic Milan Fridrich, který při poslední účasti klubu v superfinále v roce 2015 právě proti Mladé Boleslavi rozhodl o 16. titulu vítězným nájezdem.

„Doufám, že nám předchozí zkušenosti pomohou, ale atmosféra v O2 areně bude úplně jiná a všem, kdo tam přijdeme, se na začátku trochu rozklepou kolena, protože hrát na Podviňáku a v O2 areně je prostě neporovnatelné. Ale fakt se na to těším, bude to skvělé a doufám, že budou všichni fandit,“ řekla kapitánka Chodova Daniela Frantíková. Pražanky jsou s omlazeným kádrem v superfinále počtvrté za sebou a celkem pošesté z posledních sedmi konaných ročníků.

FBC Ostrava je po semifinálové výhře na favorizovanými obhájkyněmi triumfu Vítkovicemi v boji o titul poprvé. „Já se na tu atmosféru hrozně těším. Myslím, že pro hodně holek to bude těžké, protože to možná nikdo z nás takto nezažil. Na druhou stranu nám naši fanoušci v semifinálové sérii vytvořili takovou atmosféru, že byl v naší ČPP Aréně hrozný randál a ani jsme se na hřišti neslyšely, takže na to nějakým způsoben připravení jsme,“ prohlásila kapitánka FBC Ostrava Michaela Mlejnková.

Sobotní den v O2 areně bude i součástí oslav výročí 30 let florbalu v Česku. Oceněny budou osobnosti, které se zasloužily o jeho počáteční rozvoj v tuzemsku. „Jubileum jsme oslavili v lednu a bude jím protkané i celé superfinále. Chceme ocenit osobnosti, které se v 90. letech zasloužily o to, že český florbal vznikl,“ prohlásil Novák.

Uskuteční se i autogramiáda juniorských mistrů světa Filipa Formana a Petra Majera, nejlepšího střelce superligy Filipa Smutného, reprezentantů Martina Beneše a Venduly Beránkové, ale i legendy běžeckého lyžování Kateřiny Neumannové. Dopolední program bude patřit finále středoškolského Subterra Cupu, do kterého se zapojilo celkem 560 týmů.