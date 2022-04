Ostrava v prvním superfinále, florbalistky Chodova útočí na druhý titul

Po vyřazení Vítkovic si před superfinále oddechli i zástupci Chodova. Pražanky s týmem, který držel do série s FBC Ostrava v extralize šňůru 70 výher, prohrály v duelu o titul třikrát za sebou a pokaždé to bylo o jediný gól a až v prodloužení. A stejně pro ně dopadlo i lednové finále Poháru Českého florbalu.

„Kdybychom hráli zase s Vítkovicemi, tak bych se nechtěl dostat do stavu, kdy třeba deset minut před koncem vedeme o dva góly. Tady se toho úplně nebojím, a kdyby taková situace nastala, tak budu rád,“ řekl s nadsázkou trenér Chodova a nový kouč českých florbalistek Lukáš Procházka.

„My jsme v zápasech s Vítkovicemi favorit nebyli, super jsme se na ně připravili i jsme je hodně dobře odehráli, ale vždycky kousek chyběl. Nějaké stopy na psychice to nese a z toho pohledu jsem rád,“ doplnil k vyřazení favorita.

Jeho celek v semifinále vyřadil až v sedmizápasovém souboji Tatran Střešovice. „Semifinále bylo hodně složité. Nemohli jsme se připravovat společně, protože jsem se z důvodu covidu nemohl zúčastnit toho prvního víkendu. Byl náročný stav, do kterého jsme se dostali, protože 0:2 po domácích zápasech bylo hraniční,“ uvedl Procházka.

„Věděli jsme, že musíme začít něco měnit a nakonec se to povedlo. Je super, že jsme ten sedmý zápas hráli a jakým zápasem jsme ho zvládli, protože nám dal velkou sílu. Řekli jsme si před ním, že pro nás může skončit sezona průšvihem, ale spíš jsme se nastavili tak, že nám chybí dva zápasy k titulu. A podle toho jsme ho odehráli,“ doplnil Procházka.

„Sezona od nás byla trošku nahoru dolů. Postupně si to ale sedalo a myslím si, že to všechno vygradovalo v té sedmizápasové sérii s Tatranem. Ukázaly jsme, že jsme psychicky odolné a doufám, že se nám to bude hodit do superfinále,“ prohlásila kapitánka Chodova Daniela Frantíková.

Kouč FBC Ostrava Jakub Robenek semifinálový úspěch s Vítkovicemi nějakou dobu vstřebával. „Chviličku to trvalo. Musím říct, že je to pro celý klub obrovský úspěch. Asi ani my sami jsme nečekali, že by to mohlo skončit 4:0 a průběh série mohl být takový. Samozřejmě jsme si věřili. Věděli jsme, že bude strašně důležité Vítkovice porazit poprvé, abychom si dokázali, že se s nimi hrát dá. Nám každou minutou, každým dalším střídáním a další výhrou narůstala křídla a bylo to 4:0 zaslouženě,“ prohlásil Robenek.

Na jediný duel o titul tým speciálně nechystá. „Držíme se programu, který máme nastavený dlouhodobě a věříme, že to nám můžeme pomoct v tom, aby naše cesta byla úspěšná. Snažíme se z toho nedělat nějakou velkou hlavu. Víme, že je to na jeden zápas a že budou rozhodovat maličkosti. Snažíme se na to co nejlépe připravit,“ doplnil Robenek.