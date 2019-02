Liberečtí florbalisté jsou po výhře nad Vinohrady krok od play off

Florbalisté FBC Liberec oslavili 25. výročí vzniku klubu důležitým vítězstvím. V pondělí v nezvyklém domácím prostředí hokejové Home Credit Areny porazili v dohrávce 24. kola superligy po velkém boji Královské Vinohrady 6:5 a výrazně se přiblížili k postupu do osmičlenného play off, do něhož naposledy nakoukli v sezoně 2010/11.