Florbalisté Chodova porazili Vítkovice a poskočili na druhé místo

Po dvou gólech vítězů vstřelili Martin Koutný, Marek Matejčík a Tom Ondrušek, který je se 46 brankami druhý v tabulce střelců o dva góly za Janem Natovem z Mladé Boleslavi.



Pražané vedli v 31. minutě už 6:2, Ostravané sice snížili v závěrečném dějství na rozdíl jediného gólu, ale 75 sekund před koncem potvrdil výhru Chodova při power play do prázdné branky Matejčík.

„Po dlouhé době jsme byli na zápas připraveni v hlavě a v začátku nám to hodně pomohlo. Díky vedení se nám pak samozřejmě hrálo lépe. Ve třetí třetině Vítkovice tlačily a my jsme neproměnili některé protiútoky, takže to nakonec bylo slušné drama,“ řekl trenér Chodova David Podhráský webu Českého florbalu.

„Bohužel jsme přijeli s tím, že se nám nemůže nic stát a prohrávali jsme 0:4. Od druhé třetiny už to bylo lepší a v té poslední škoda šancí. Bylo to z naší strany každopádně hodně profesorské. Je to dobrá facka před play off,“ uvedl kouč Vítkovic Pavel Brus.

Tipsport superliga florbalistů - 25. kolo: Chodov - 1. SC Vítkovice 7:5 (3:0, 3:2, 1:3)

Branky: 8. a 18. M. Koutný, 9. a 59. Matejčík, 22. a 31. z trest. střílení Ondrušek, 31. M. Krbec - 26. a 59. Jan Šebesta, 22. Rýpar, 44. Delong, 54. Bräuer.