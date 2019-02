2:16! Otrokovické florbalisty stihl historický debakl

Ten zápas si dobře pamatuje. A teď se šéfovi florbalistů Hu-Fa Panthers Otrokovice Karlu Ťopkovi osm let stará porážka 0:11 z Vítkovic znovu vybavila. Až do neděle byla pro Pantery nejtěžší prohrou v nejvyšší soutěži. Debakl 2:16 z Mladé Boleslavi ji však překonal.

„Zklamaný jsem nebyl, spíše smutný. Hlavně z předvedené hry. Jasně, hráli jsme na půdě mistra, ale od nás tam nebylo nic, za co by se dalo pochválit,“ pronesl Ťopek.

„Nevyšlo nám vůbec nic, Boleslav nás přejela úplně ve všem a do ničeho nepustila,“ přitakal kouč Panterů Michal Kvapil.

Rekordní porážka se začala rodit už ve 32. sekundě, kdy hosté inkasovali poprvé. V úvodní pauze prohrávali 0:4, ve druhé už 0:10.

„Věřili jsme, že se můžeme ve druhé třetině do zápasu ještě vrátit. Už se nám to několikrát povedlo i proti silným soupeřům. Jenže jsme dělali pořád ty stejné chyby,“ podotkl Kvapil.

Ani v závěrečné periodě nedokázaly Otrokovice zastavit gólový příval soupeře a výsledkem byla rekordní výhra celé letošní superligové sezony.

„Všichni jsme byli frustrovaní, ale museli jsme to dohrát. Naštěstí jsme neodešli s nulou,“ zmínil Kvapil dva čestné zásahy; první padl až za stavu 0:13.

Nerad bude na utkání vzpomínat především brankář Kevin Majrich. Dva dny před svými 21. narozeninami dostal při své superligové premiéře nepříjemný šestnáctigólový dárek. „Dali jsme mu šanci, aby si zkusil nějaký zápas. Moc jsme mu nepomohli,“ prohodil Kvapil.

Navzdory drtivé porážce se Panteři zase o kousek přiblížili play off. Díky zaváhání Bohemians drží pořád tříbodový náskok na první nepostupové místo. A do konce základní části zbývají už jen dvě kola.

„Play off si musíme vybojovat, zasloužit. Dobrým výkonem, bojovností, disciplínou, obětavostí,“ nechce se Kvapil spoléhat na další klopýtnutí Bohemians.

Aby se jeho výběr nemusel ohlížet na výsledky Pražanů, potřebuje v posledních dvou kolech získat minimálně čtyři body.

„Kolem sebe se nedíváme. Chceme vyhrát oba zápasy,“ prohlásil kouč Panterů před vyvrcholením sezony.

On i šéf klubu věří, že nedělní blamáž bude mít na tým pozitivní účinek. „Počítám, že hráči budou chtít debakl odčinit, aby si zachovali tvář,“ pravil Ťopek. „Mohlo by nás to probudit z určité letargie a zase nakopnout,“ doufá Kvapil.

Jestli Pantery facka od Boleslavi probere, se ukáže v nedělním domácím duelu proti Liberci.