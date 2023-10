Šestá výhra ze sedmi utkání. Liberečtí florbalisté lámou klubové rekordy

V nejvyšší florbalové soutěži hrají muži FBC Liberec kromě pouhých tří sezon v nižší lize stabilně již od roku 1996. Tak skvělý začátek sezony jako letos ale podještědský tým ještě nezažil. Současná generace láme klubové rekordy.

Prvním z nich je počet získaných bodů po sedmi kolech. V loňském ročníku měli například Liberečtí v této fázi na kontě osm bodů, o rok dříve jedenáct. A v letošní sezoně? Díky šesti triumfům jich nasbírali osmnáct, stejně jako první Mladá Boleslav.

„Nejdůležitějším faktorem, proč se nám nyní tak daří, byla výměna trenérů loni v prosinci. Tým převzali Matěj Klucho a Petr Kološ, což byl nový velký impulz. Posunuly se tréninkové metody, všechno se začalo dělat v maximální intenzitě, a to se teď propisuje do zápasů,“ míní zkušený liberecký útočník Radek Valeš, jenž je zároveň i šéftrenérem klubu.

„Dalším důvodem je osoba Petra Kološe. On je velký puntičkář a hlavně je velice cílevědomý a sebevědomý. A právě to sebevědomí nám neustále dodává a my najednou do zápasů nejdeme s tím, že zkusíme vyhrát, ale že vyhrajeme, a ono to funguje. Hlavně v tom, že porážíme týmy, které bychom porážet měli, a to se nám dříve tolik nedařilo.“

Druhým libereckým rekordem je vítězná série, která aktuálně čítá pět zápasů, v nichž Severočeši vyhráli za tři body, tedy v normální hrací době. „Už se nám sice povedlo zvítězit pětkrát v řadě, ale byly v tom dvě výhry v prodloužení. Z pěti zápasů za sebou patnáct bodů, to je nový rekord,“ vysvětlil Valeš.

Ofenzivními tahouny týmu jsou Filip Smutný a Vojtěch Wiener, vzadu mužstvo drží spolehlivý gólman Petr Chlad. Ke klíčovým oporám by nepochybně patřil i Radek Valeš, který v libereckém A-týmu mužů zahájil už 13. sezonu, ale velmi smolně: „Bohužel jsem si zranil koleno a čekám, jako to dopadne. Scénáře jsou zatím různé, ve hře je i to, že už si v sezoně nezahraji...“

Navzdory famóznímu startu zůstávají v Liberci pokorní. „Body si plánujeme v měsíčních horizontech, cílem je stále postup do play off a rádi bychom, kdyby to letos vyšlo na top šestku po základní části,“ tvrdí Radek Valeš s tím, že těžký test aktuální formy čeká liberecké florbalisty v příštích dvou zápasech, v nichž nastoupí v Praze v halách silných celků Sparty a Chodova. „Tyto týmy řadíme podle papírových předpokladů nad nás, ale chceme se jim začít herně vyrovnávat.“