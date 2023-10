Florbalisté Liberce chtějí potvrdit skvělou formu i v jablonecké hale

Duel 7. kola Livesport Superligy začne ve 14 hodin, poté od 17.30 odehrají divizní utkání muži domácího klubu Florbal Jablonec s Dvorem Králové.

„Hlavním motivem akce je podpořit jablonecký klub v jeho dalším rozvoji. Chceme společnými silami ukázat, že florbal dokáže být velmi atraktivní jak pro hráče, tak i diváky. Navíc i pro samotné hráče se může jednat o skvělý zážitek,“ vysvětlil Radek Valeš, liberecký útočník a jeden z pořadatelů akce.

„Velmi si vážím toho, že si Liberec vybral pro výjezdní utkání právě Jablonec. Florbal má v našem městě dlouholetou tradici a věřím, že toto atraktivní dvojutkání přiláká mnoho fanoušků,“ uvedl Tomáš Beran, předseda jabloneckého klubu.

Diváci se mají na co těšit, protože florbalisté Liberce odstartovali sezonu báječně – v úvodních šesti kolech pětkrát zvítězili, přičemž senzačně pokořili i mistrovský Tatran Střešovice, a v tabulce se drží mezi elitou na výtečném 3. místě.

Velmi dobrou formu chtějí potvrdit i v „cizí“ jablonecké hale proti Black Angels. „Jsme na dobré cestě a v Jablonci to bude skvělý zápas. Black Angels jsou sice nepříjemným soupeřem, ale věřím, že do jablonecké haly přilákáme spoustu fanoušků, kteří nám pomůžou vyhrát další důležitý zápas,“ přeje si zkušený forvard Liberce Prokop Ferdan. „V našich vzájemných zápasech většinou padá hodně gólů, což by mohlo diváky bavit.“

Jedním z motivů dne florbalu, jehož součástí budou i dětské zápasy, je i překonání jabloneckého diváckého florbalového rekordu, který činí 272 příznivců. „Rádi bychom v hale viděli návštěvu okolo 500 diváků, to by akci opravdu slušelo,“ zní z klubů FBC Liberec a Florbal Jablonec.

Kdo nepřijde do hlediště, může v neděli sledovat superligový zápas Liberec - Black Angels na stanici ČT sport Plus.