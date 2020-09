Švédsko bylo mým snem, rozplývá se florbalový útočník Kreysa

Uplynulá sezona pro něj byla průlomová. Během šestadvaceti utkání v základní části superligy si připsal stejný počet kanadských bodů za 16 branek a 10 asistencí. Pro Kreysu je švédské angažmá první zahraniční zkušeností. V kádru desátého celku posledního ročníku nejvyšší švédské soutěže se potká s brankářem Janem Eckhardtem, který do Höllvikenu již dříve zamířil z třetiligového IBK Lund.

Jak se zrodil váš přestup do Höllvikenu?

Myslím si, že k prvnímu kontaktu došlo už loni v listopadu, kdy jsem dostal konkrétní nabídku. V sezoně jsem se tím nechtěl zabývat a soustředil se pouze na úspěch s Tatranem. Až pak jsem nabídku začal řešit a rozhodl se ji přijmout.

V Höllvikenu bude v nové sezoně působit také Jan Eckhardt, předchozí ročník zde odehrál Martin Kisugite. Konzultoval jste s někým dění okolo týmu?

Bavil jsem se jak s Honzou, tak i s Martinem. Chtěl jsem mít nějaké informace. Oba mi vše chválili, což hrálo velkou roli v mém rozhodování.

Na co se v nové zemi a potažmo týmu těšíte nejvíce? Švédsko bývá pro většinu florbalistů vysněnou destinací...

Tou rozhodně je. Nejvíce se těším především na zápasy v SSL, zahrát si v takové soutěži bylo mým dětským snem. Také mě velmi zajímá fungování lidí a celkově klubu, jakým je Höllviken. Těším se i na úplně jinou kulturu a až poznám nové lidi.

Vraťme se ještě k uplynulé sezoně. Jaká byla z vašeho pohledu?

Podle mě byla vydařená. Naše forma gradovala, o čemž vypovídají dva čtvrtfinálové duely. Proto je velká škoda, že se nakonec nedohrála. V play off jsme mohli uspět.

Jak probíhá vaše příprava na nadcházející ročník?

Celou letní přípravu jsem odtrénoval s Tatranem. Teď už jsem ve Švédsku, kde budu trénovat do začátku nové sezony.

Vraťme se do května 2019, kdy jste byl u velkého triumfu českého florbalu. V Kanadě jste se stal juniorským mistrem světa. Jak na úspěch vzpomínáte?

Byl to pro všechny neskutečný zážitek. V Halifaxu se vše fantasticky vydařilo. Měli jsme v kabině skvělou partu, která táhla za jeden provaz a všechno jsme potvrdili na hřišti. Mám radost, že jsem u takového úspěchu mohl být. Nikdy nezapomenu na momenty po závěrečné siréně finále se Švédy, to jsou nepopsatelné pocity.

Myslíte si, že vám zisk zlata pomohl k zájmu ze zahraničí?

Nevím, jestli mi to pomohlo konkrétně k angažmá ve Švédsku, ale samozřejmě jsem se na šampionátu více zviditelnil.

Další juniorský šampionát je naplánován na květen příštího roku v Brně. Co byste vzkázal vašim následovníkům?

Nejdůležitější je, aby si to užili. Zahrát si na juniorském šampionátu doma je podle mého snem každého mladého florbalisty. Pokud každý z nich odevzdá sto procent svého výkonu pro tým, tak věřím, že se jim může podařit stejný úspěch, jako se povedl nám. Budu je určitě sledovat a držet palce.