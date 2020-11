Dva brněnští florbalisté si plní sny i v době krize. Vydali se do Finska

„Ranní tréninky jsou dobrovolné, ale snažím se na ně chodit. Počítám, že mám zhruba 10 hodin týdně tréninku, k tomu jsou zápasy, takže florbalu je tady opravdu hodně,“ referuje Hemerka, mladík ze superligového Hattricku Brno, jehož působištěm je nyní helsinský EräViikingit.

Punčochář, junior z prvoligových Bulldogs Brno, získal místo v celku Westend Indians v blízkém Espoo.

„Mám super zázemí a podmínky od klubu, takže mi zde skoro nic nechybí. Lépe jsem se nikdy nerozhodl. Zatím si zde prožívám svůj dlouholetý sen,“ hlásí nadšeně.

V českém florbalu je „severská cesta“ současně východiskem z nouze i hitem. Hemerka za EräViikingit hrál už loni, takže návrat nebyl složitý, Punčochářovi pomohl finský trenér z české juniorské reprezentace.

Bydlí spolu v Helsinkách, se kolísavými úspěchy se pokouší střídat při vaření a hlavně se snaží využít svůj pobyt na maximum. Trénovat a hrát mají primárně za juniorku, Hemerka má na kontě už i zápas v mužské druhé nejvyšší soutěži. A hned v něm skóroval.

„Bylo to náročné a důrazné, ale snad jsem to v rámci možností zvládl. Mým cílem je vyzkoušet si finskou nejvyšší soutěž, pro to udělám, co budu moct,“ předsevzal si Hemerka.

Stejně jako Punčochář má na první fázi finské anabáze vyhrazený čas do konce roku. Pokud se v Česku rozběhnou soutěže, vrací se domů hned, pokud ne, po vánočních svátcích další průběh sezony zváží.

Finsko florbalistům nabízí možnost udržet se v herním rytmu, což se jim příští rok může hodit pro juniorské mistrovství světa, jež má hostit právě Brno.

Zároveň nejde o levnou záležitost. Hráči si zaplatili letenky, poplatek za přestup (5 600 korun), v jejich režii jsou náklady na bydlení, jídlo a dopravu po Helsinkách.

„Za byt platím 100 eur, dostal jsem příspěvek od klubu. Dále je v ceně klubový příspěvek 150 eur, opět zlevněný. V Česku bylo potřeba zařídit test na covid-19, abych mohl vůbec vycestovat. Ve finále nevím, na kolik přesně nás tato akce vyjde, ale i kdyby to byla větší částka, tak jsme s tím do toho šli,“ počítá Punčochář. Ačkoli má od oddílu k dispozici kolo a v hale by na něm mohl být za půl hodiny, v chladném počasí už volí raději veřejnou dopravu. Jeho první zápas by měl přijít o víkendu.

Školní povinnosti mladí florbalisté zvládají na dálku, stejně jako by je museli absolvovat v Brně.

Zdaleka ne každý český hráč si ve Finsku hned najde místo v sestavě svého týmu a mnoho z nich je vděčných i za pouhé trénování. I to je oproti současným českým podmínkám nadstandard.

Hemerka tvrdí, že se nesetkal s rozladěním domácích Finů nad tím, že jim zahraniční borci berou místa. „Co jsem se bavil s klukama a trenérama z týmu, tak jsou jenom rádi, že jsme přijeli. Dokážeme do hry přidat určitou kvalitu a pomoct tak celému družstvu. Všichni se chovají velice přátelsky a snaží se nám pomáhat,“ říká ze své zkušenosti juniorský reprezentant z Hattricku Brno.