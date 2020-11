Tři týdny vysoké školy florbalu. Boleslavští hráči museli ve Švédsku poznat sami sebe

Spolu s dalšími kolegy z klubu se koncem října odstěhoval do Švédska. V Česku se kvůli koronaviru zastavil sportovní život a severská varianta otevřela florbalistům týmu Předvýběr. CZ nové možnosti.

Protože Boleslav dlouhodobě udržuje přátelské vztahy s IBK Dalen, mohli její hráči trénovat a hrát v zemi mnohonásobných mistrů světa. Jakub Gruber, Jakub Bína, Filip Zakonov, Marek Korych a Jan Zoufalý už jsou nyní všichni zpět v Česku. Stejně jako boleslavský šéftrenér Petr Novotný, který si v Dalenu střihl týdenní stáž.

„Kluci do toho vletěli bez velké přípravy a bylo to pro ně těžké psychicky i fyzicky. Museli poznat sami sebe, překonávat se,“ řekl o misi svých svěřenců Petr Novotný. „Stoprocentně to ovlivní jejich sportovní životy. Zároveň si myslím, že všichni mají chuť se zlepšovat a Dalen jim k tomu pomohl. Mentálně vyspěli, do další kariéry je to pro ně výborný vklad,“ míní boleslavský trenér.

Sám si ze Švédska odvezl obrovské poznatky. Klub mu dal nahlédnout do svého zázemí, představil mu svoji metodiku. Nadchla ho i vstřícnost hostitelů.

„Zápasy švédských klubů má šanci vidět celý svět, ale pochopit, jaká cesta vede k jejich úspěšnosti, mi přijde ještě mnohem zajímavější,“ zamyslel se Novotný. „Jsou věci, o kterých jako trenér dlouhodobě přemítám. Bylo přínosné si své názory potvrdit, nebo naopak vyvrátit, právě v prostředí tak skvělého klubu.“

Po městě šlapali na kolech

Zatímco kouč při svém kratším pobytu našel azyl v hotelovém pokoji, pětice hráčů na tři týdny zakotvila ve společném bytě.

Po městě se pohybovali na vypůjčených kolech, do haly svého přechodného klubu by to jinak pěšky zvládali za nějakých pětačtyřicet minut. „To jsme vítali, bylo to fajn. Měli jsme tam chladněji než tou dobou u nás, takže jsme se díky cyklistickým výkonům i zahřáli,“ usmíval se při líčení zážitků Filip Zakonov.

Zatímco on, Gruber a Bína našli prostor v kádru superligového mužstva Dalenu, mladíci Korych se Zoufalým se zapojili do programu B družstva a juniorů.

Všichni společně mohli mimo oficiální klubový program kdykoliv využívat posilovnu, v níž našli i mini hřiště na florbal s nekonečným množstvím balonků. Pilovat střelbu na branku tak mohli prakticky nonstop.

„Švédové k nám byli nesmírně přátelští. Místní spoluhráči nám dokonce půjčili na byt svůj playstation,“ pochlubil se nadšený Zakonov. „Vzali nás do party, bylo vidět, že jsme součástí týmu, nebyli jsme cizí. Moc jsme si to užili. Trenéři s námi mluvili po posledním zápase, bylo to velmi příjemné a pozitivní,“ pochvaloval si jednadvacetiletý obránce.

Na severu Evropy stihl nečekaně posbírat poznatky i pro civilní život. Po studiích na Karlově univerzitě by se rád stal fyzioterapeutem. A stejnému oboru se věnuje i manželka florbalové legendy Dalenu Ketila Kronberga, který českou skupinku pozval k sobě domů na večeři a společné sledování televizního přenosu. „Bylo to moc fajn, u jeho rodiny jsme strávili snad sedm hodin. No a při povídání s Ketilovou ženou jsem zjistil, že na téma zdravotnictví už to byla docela složitá angličtina. Ale když nevíš, rukama nohama se domluvíš vždycky,“ smál se Zakonov.

V zahraničí neodbýval ani online výuku. A se spoluhráči dokonce navštívil i místní univerzitní kampus, kde obdivovali přístup školy ke sportovcům. Kombinování obou odvětví je tam dotaženo na špičkovou úroveň, dokonce až natolik, že se hráč v den zápasu nemusí obávat, že by ho během něj čekala i zkouška.

„Já musím poděkovat všem na fakultě a obzvlášť vedoucí katedry, že mi umožnila absenci. Ve škole teď budu dohánět,“ uvědomuje se Filip Zakonov.

Veškeré představy překonány

Zato na florbalovém place by naopak mohl být o něco napřed. Seriózní působení ve švédské nejvyšší soutěži ho k tomu předurčuje.

„Odjížděl jsem s tím, že bude přínosné zažít tréninky v kvalitním prostředí Dalenu a třeba naskočit na pár minut do ligy. A nakonec jsem odehrál čtyři kompletní zápasy,“ vypráví Zakonov, který i s kamarády zažil famózní vítěznou tečku za severským angažmá.

Bylo jí vítězství 5:4 ve Falunu, čili na hřišti loňského švédského mistra. „Euforie byla velká! Ale my jsme podobně slavili i výhry proti Pixbu nebo Jönkopingu. Není to tak, že si sednete do šatny, řeknete si, že to byl dobrý zápas a automaticky jdete dál. Tady se zpívá, skanduje se v autobuse. A po Falunu to bylo největší.“

Veselo bylo partě i na letišti při návratu. To takhle ve Švédsku potkáte hokejovou megastar Davida Pastrňáka. Hnedle z toho byly cenné obrázky na památku.

A co koronavirus, před nímž čeští florbalisté do Švédska prchli? Během jejich pobytu se tam nijak extra neřešil. Zápasy probíhaly s diváky i s omezenou návštěvností, podle konkrétního regionu. Žádné testování před utkáním, minimální používání roušek.

„Před naším odjezdem už ale čísla stoupala a některé nižší soutěže se zastavovaly,“ prozradil Filip Zakonov. Ano, covidová situace ve Švédsku se v posledních dnech skutečně zhoršuje. Pokud se bude muset stopnout tamní florbalová superliga, mohlo by dojít na oplátku.

Českou nejvyšší soutěž by pak třeba obohatili hráči Dalenu v mladoboleslavském dresu.

Po vítězném zápase jsme tam v autobuse skandovali a zpívali. Byla to euforie.