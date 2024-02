Českolipští florbalisté si poprvé zahrají play off, Liberec překonal rekord

V bojích o postup do čtvrtfinále narazí na Ostravu, která je aktuálně osmá, Českolipští jsou devátí, toto pořadí si ale týmy ještě můžou po sobotním závěrečném dějství prohodit.

„Pro nás to znamená splnění předsezonního cíle a jsme rádi, že jsme se konečně vyhnuli bojům o záchranu,“ pochvaloval si Štěpán Slaný, manažer týmu a hrající legenda České Lípy.

Letošní sezona se náramně povedla i florbalistům FBC Liberec, kteří překonali klubový rekord, když ještě před koncem základní části nasbírali 42 bodů, o bod víc než v sezoně 2007/08.

Už jistě jim patří 7. místo a v osmifinále play off nastoupí proti desátým Královským Vinohradům, se kterými se paradoxně střetnou i v sobotu v posledním kole základní části v jakési generálce na vyřazovací boje v předkole. Ty pak začnou už hned na začátku příštího týdne a hrají se na dva vítězné zápasy.

Do play off prošly z 8. příčky v extralize i florbalistky FBC Crazy Girls Liberec. Ve výběru soupeřek si je do čtvrtfinále zvolila třetí Ostrava, série začne už tomto víkendu.