Česká Lípa slaví záchranu, zkušený Slaný zvažuje konec kariéry

„Je mi 36, jsem pracovně hodně vytížený, čekáme za měsíc druhý přírůstek. Na konci sezony jsem již ze zdravotních důvodů skoro netrénoval. Florbal mě baví, ale věk už to moc nedovoluje,“ řekl Slaný v rozhovoru pro web FBC Česká Lípa.

„Tohle vrcholové odcházení je těžké pro hodně sportovců. Musím se s manželkou Anetkou domluvit, co a jak dál, a poté uvidím, samozřejmě v závislosti na zdravotním stavu. Celou kariéru jsem do toho šel jak blázen a teď mi maličko dochází.“

Florbalisté České Lípy už nyní na svou druhou sezonu v superlize můžou jen vzpomínat. Zatímco první osmička týmů nejvyšší soutěže si to rozdá o mistrovský titul a poslední čtyři mužstva o záchranu, svěřenci trenérky Lenky Bartošové skončili na desátém místě a pojistili si účast i v dalším ročníku.

Dosáhli přesně toho, oč usilovali. Letos se však museli o záchranu obávat až do posledního kola a vlastně do poslední minuty. V závěrečném zápase na hřišti Brna totiž po první třetině prohrávali 0:4 a vypadalo to s nimi bledě. Nakonec však soupeře dokázali přetlačit 8:7 v samostatných nájezdech, a protože Vinohrady v posledním kole prohrály, Českolipští se vyšvihli před ně na desátou příčku.

„Když jsem před druhou třetinou odcházel ze šatny, na Vinohradech se hrála ještě první třetina a Bohemka vedla 3:0, což minimálně pro mě byla motivace, abychom do toho šli nadále po hlavě. No a samozřejmě jsem cítil, že to bude trochu ležet i na mě jako nejzkušenějším hráči. I na to jsem se psychicky připravil a vyšlo to,“ řekl Slaný. „Desáté místo a přímé udržení ligy bylo cílem. Ten jsme splnili, mám velkou radost.“

Celá sezona byla podle českolipského hrajícího manažera jako na houpačce. „Udělali jsme především v domácím prostředí několik zbytečných ztrát - především s Brnem, se Znojmem a s Otrokovicemi. Body z těchto zápasů nám hodně chyběly v boji o play off,“ upozornil.

Uplynulá sezona byla pro českolipské florbalisty zásadní i tím, že po premiérovém ročníku mezi elitou plném nováčkovského nadšení přišla stabilizace. „Věřím, že další sezona bude zase lepší. Věřím, že i pro naše město je to skvělý výsledek a reklama. Možná si tolik lidí neuvědomuje, že florbal je po fotbale druhý největší sport u nás. Dokázali jsme to s minimálním rozpočtem, většina kluků si zde platí příspěvky a stejně jsme dokázali konkurovat mnohem silnějším celkům. Je to i o charakteru.“

Týmu výrazně pomohly návraty Milana Tichého, Jaromíra Ekla a Tomáše Kadlece a především příchod kanonýra Radka Krajcigra z Mladé Boleslavi, který patřil k nejproduktivnějším hráčům soutěže.

„Všechno nám klaplo na jedničku. Radek Krajcigr nám spadl z nebe, jednání bylo tak rychlé, že jsem nedal šanci konkurenci. Milan je pro nás budoucí teamleader, který by po mě měl převzít odpovědnost za tým. Jarda zase dokázal dvaceti body, že má pro nás velký přínos, a Tomáš je asi nejlepší defenzivní bek, se kterým jsem kdy hrál,“ chválil spoluhráče hráč i manažer Slaný. Všechny opory má pojištěné i pro další superligový ročník.

Po dvou letech se Česká Lípa už mezi nejlepšími týmy Česka trochu zabydlela. „Před deseti lety se mi tu všichni smáli, že budeme s Lípou hrát ligu. Teď jí hrajeme, získali jsme si respekt. Když k nám jede nějaký soupeř, píše se v souvislosti s tím, že jede na horkou půdu do České Lípy,“ těší Štěpána Slaného.

Ukončí kariéru, nebo bude týmu pomáhat na hřišti i v příští sezoně?