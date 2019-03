Boleslav, Chodov i Vítkovice zahájily florbalové čtvrtfinále úspěšně

Na výhře mistra se podílel dvěma góly nejproduktivnější hráč základní části Jiří Curney, který se prosadil v 25. a 29. minutě a získal domácím vedení 3:1.

„Byl to očekávaný průběh zápasu. Soupeř dobře bránil, my hráli na balónu a vytvořili si šance. Nakonec rozhodla produktivita, protože oba týmy si vytvořily více šancí, než bylo proměněno. Věřím, že zítřejší výkon bude z naší strany ještě o něco lepší,“ řekl trenér Mladé Boleslavi Jan Pazdera webu Českého florbalu.

Za Vítkovice proti Tatranu vstřelil hattrick Lukáš Hájek a čtyři body za dva góly a stejný počet asistencí si připsal Adam Delong. „Dneska jsme byli v hlavě připravení, ale umíme hrát mnohem lépe. Zítra začínáme opět od nuly,“ prohlásil kouč Vítkovic Pavel Brus.

Ve vyrovnaném souboji Chodova s FBC Ostrava domácí v 56. minutě unikli díky Ondřeji Voštovi do vedení 4:2. Přestože Jan Daniš snížil, Pražané výhru uhájili. Ostravanům tak nepomohly ani dvě branky Michala Sládka.

„By to klasický zápas play off plný emocí a osobních soubojů. Jsem rád, že jsme ho zvládli, ale zítra musíme být lepší, pokud chceme jet do Ostravy za stavu 2:0,“ uvedl trenér Chodova David Podhráský.

Čtvrtfinále play off Tipsport superligy florbalistů 1. zápasy: 1. SC Vítkovice - Tatran Střešovice 8:3 (1:0, 2:1, 5:2)

Branky: 12., 40. a 52. Hájek, 43. a 56. Delong, 31. Rýpar, 44. Besta, 58. Firda - 31. a 54. Langer, 57. Kreysa. Mladá Boleslav - Panthers Otrokovice 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Branky: 25. a 29. Curney, 5. Tomáš Chroust, 49. Řehoř, 58. Gruber - 14. a 36. Kittel. Chodov - FBC Ostrava 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Branky: 22. M. Vávra, 33. Plíhal, 34. Matejčík, 56. Vošta - 17. a 34. Sládek, 58. Daniš.

Technology Florbal MB : HU-FA Panthers Otrokovice 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Góly:

04:41. Tomáš Chroust (Pluhař)

24:57. Curney (Bína)

28:15. Curney (Natov)

48:32. Řehoř (Novák)

57:13. Gruber (Řehoř) Góly:

13:50. Kittel (Kvapil)

36:00. Kittel (Pešat) Sestavy:

L. Bauer (Musil) – Novák, Řehoř, Höffer, Jelínek, Zakonov, Krzyžanek – Tomáš Chroust, Tadeáš Chroust, Bína – Pluhař, Tokoš, Gruber – Curney, Natov. Sestavy:

Michaljovič (Majrich) – Rožnovják, Kostka, Zimmer, Mich. Nagy, Kvapil, Čevela – Sovják, Jurčík, Zapletal – Szweda, Gál, Pešat – Kittel, Volek, Petřík. Rozhodčí: František Pangerl, Jiří Šedivý Počet diváků: 207 Stav série: 1:0

1. SC TEMPISH Vítkovice : Tatran Teka Střešovice 8:3 (1:0, 2:1, 5:2) Góly:

11:35. Hájek (Hubálek)

30:50. Rýpar (Hubálek)

39:59. Hájek (Hubálek)

42:56. Delong (Jastřembský)

43:09. Besta (Hubálek)

51:45. Hájek (Rýpar)

55:43. Delong (Sladký)

57:30. Firda Góly:

30:20. Langer

53:36. Langer (Kreysa)

56:25. Kreysa (Pixa) Sestavy:

Souček (Gurkovský) – Nehera, Rýpar, Hubálek – Herblich, Firda, Oborák – Sladký, Gattnar, Jan Šebesta – Řezanina, Černý, Hájek – Bräuer, Jastřembský, Delong – Besta. Sestavy:

Mich. Rebro (Fibiger) – Mühlfait, Sládeček, Jak. Kolísko, Piták, Ullmann, Vítovec – Tlapák, Marek Beneš, Kreysa – Komárek, Langer, Pixa – Meliš, Švéda, Sádlo. Rozhodčí: Drápal, Pospíšil Stav série: 1:0