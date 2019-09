Lídr Slaný ještě nekončí. Rád by s Českou Lípou útočil na play off

Florbalisté FBC Česká Lípa vstoupí pondělním domácím zápasem se Střešovicemi do své třetí superligové sezony.

„Nemá cenu si mazat med kolem pusy, že máme na to být v první pětce nebo šestce. Na druhou stranu věříme, že bychom bodově mohli dotírat na osmičku a poprat se o sedmé místo,“ řekl Slaný v rozhovoru pro klubový web. „Spodek tabulky je tradičně vyrovnaný a bude záležet na detailech. Loni jsme například nesmyslně prohráli s Brnem, Znojmem a na Vinohradech ztratili body v posledních vteřinách. Pokud se toho vyvarujeme, máme šanci.“

V České Lípě vsadili během letní přestávky především na zachování týmu. Zůstaly v něm hlavní opory jako Radek Krajcigr, Jaromír Ekl, Milan Tichý nebo Štěpán Slaný. Novým kapitánem se stal Tomáš Kadlec. „My jsme už loni přivedli i na úroveň superligy poměrně drahé posily a byli jsme rádi, že jsme je letos udrželi. Domluva s nimi je tady ale víceletá. Potřebovali jsme také, aby se dal do kupy Milan Tichý, což se povedlo. Stále více se nám rozehrávají i mladí kluci a zejména Honza Spilka podává teď výborné výkony,“ konstatoval bývalý reprezentant Slaný.

On sám je sice vytížený jinými aktivitami mimo florbalové hřiště, i v nadcházející sezoně však povede Lípu do bojů coby hrající manažer. O tom, že bude pokračovat v hráčské kariéře, se rozhodl celkem rychle.

„Sezona se povedla a my se přímo udrželi. I já jsem měl z té sezony dobrý pocit. Můj přínos pro tým byl pořád poměrně velký, o čemž hovoří i mé postavení v kanadském bodování mezi obránci. I když body samy o sobě nejsou všechno, dává mi to pocit, že jsem na tom hřišti pořád potřeba,“ vysvětluje.

„Přijde mi líto ukončit kariéru v době, kdy si ještě dva roky mohu zahrát. Třetí sezona může být pro nás stabilizační a když nám to klapne a nikdo se nezraní, tak se můžeme reálně prát o play off. Chceme potvrdit, že do toho superligového pelotonu stabilně patříme.“

Florbalisté České Lípy se budou muset vyrovnat se zvláštním rozlosováním nové sezony. Do Vánoc budou hrát především doma a ve druhé části ročníku zase naopak venku. „Chápu, že se něco přeloží kvůli televizi, ale tohle je přes čáru,“ zlobí se Slaný. „Je to škoda, protože prakticky během měsíce a půl hrajeme doma deset zápasů a odnesou to i fanoušci. Může se stát, že je to nebude bavit a nebudou chtít týden co týden na halu docházet.“

Od toho, jak zvládnou podzimní domácí bitvy, se českolipským florbalistům bude odvíjet celá sezona. První zápas hrají v pondělí od 17.30 na zimním stadionu. Přijede Tatran Střešovice, očekává se přes tisíc diváků, vstup je tradičně zdarma. „V pondělí bych byl spokojen s výhrou. Tatran zde ještě v lize nedokázal zvítězit a věřím, že tuhle sérii příští týden ještě protáhneme,“ říká českolipský šéf Štěpán Slaný.

Už dnes však čeká tým FBC Česká Lípa ostrá generálka na superligu. Od půl osmé nastoupí v poháru na hřišti vicemistra Mladé Boleslavi. Půjde o souboj neporažených týmů vrcholové skupiny C, které už mají zajištěný postup.