Florbalistky z Ostravy si věří. Myslí na derby v superfinále

„Tato sezona byla pro nás specifická, protože jsme ji směřovali už k lednové Lize mistryň,“ připomněl ostravský trenér Jakub Robenek druhé místo v prestižní soutěži. V extralize jsou Ostravanky čtvrté. „To úplně neodpovídá naší kvalitě, ale nejde o katastrofu. Sezona začíná teď a my si v play off věříme.“

Jen je podle Robenka škoda, že v případě postupu nemohou ovlivnit, zda se v semifinále utkají s Vítkovicemi, nebo Chodovem, jelikož přednostně si soupeřky vyberou vítězky základní části Vítkovice.

Nynější duely s Olomoucí budou podle Robenka o ostravském týmu. „Za minulé tři sezony jsme spolu odehráli na dvacet zápasů, protože se často utkáváme i v přípravě. Známe se velmi dobře. O emoce nebude nouze.“

Vítkovický trenér Dušan Dudešek podotkl, že v základní části minulého ročníku extraligy rovněž neztratili ani bod. „A pak jsme vyfičeli v semifinále 0:4 na zápasy,“ zmínil prohru s FBC Ostrava. „Jdeme do play off s pokorou, ale uvědomujeme si, že nějakou kvalitu máme.“

Vítkovický tým si za soupeřky vybral páté Brno. „V minulém zápase jsme se s ním trápili až do poslední třetiny,“ řekl Dudešek. „Předvádějí dobrý florbal, rychlý a hlavně chtějí hrát, nezalezou dozadu a jen nebrání. Věříme, že to zvládneme. Musíme to zvládnout.“

Prvním vítkovickým cílem bylo finále Českého poháru. „Podařilo se nám ho vyhrát, čímž jsme si zajistili účast v Lize mistryň,“ uvedl Dudešek. Tu nově budou hrát vítězky poháru a ligy ze Švédska, Finska, Švýcarska a Česka. Pokud jeden tým vyhraje obě domácí soutěže, postoupí do Ligy mistryň i finalista extraligy.

Muži před čtvrtfinále, kam přímo postoupily Vítkovice, hrají ještě předkolo, v němž FBC Ostrava sérii na dvě výhry začíná doma zítra od 15.30 se Sokolem Královské Vinohrady.