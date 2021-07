Léto s cyklistikou: Kolo pro život pokračuje, prestižní L’Etape se blíží

Pohled na svět ze sedla kola má něco do sebe, to vám potvrdí každý cyklista. Právě letní prázdniny jsou ideální pro vyjížďky na kole i závody. Seriál Kolo pro život je v plném proudu a přesně měsíc zbývá do startu akce L’Etape by Tour de France, která se v Česku pojede vůbec poprvé.