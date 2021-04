Česká Tour de France vyhlíží start. Jsme připraveni na všechno, říká její šéf

„Věříme, že se závod pojede v původním termínu, ale řešíme i plán B, a to jeho přeložení na srpen,“ říká šéf projektu Přemysl Novák z agentury Petr Čech Sport, která akci pořádá.



On sám má ke sportu blízko. Před patnácti lety odjel do USA pracovat jako instruktor horské cyklistiky. Tam objevil discgolf. Sport, jehož cílem je trefit létající talíř do koše. Přivezl ho do Česka, založil rodinnou firmu a vybudoval přes 80 discgolfových hřišť.

Nyní je Přemysl Novák zpět u cyklistiky a tvrdí: „Moje motivace zůstává stejná - pomáhat lidem aktivně se hýbat a sportovat. Je jedno, jestli hrají discgolf nebo jezdí na kole.“

Jak náročné je organizovat akci, o níž nevíte, v jaké podobě se bude konat?

Musíme vnímat současnou situaci a mít připravených více variant. Bude záležet na tom, jaká protiepidemiologická opatření budou v červnu v platnosti. To dnes nikdo nedokáže odhadnout. Řešíme různé úrovně opatření. Může se to konat jen pro závodníky s negativním testem, tím pádem nebudou moci být diváci ani na Strahově ani na fanouškovských místech podél trati, což by byla obrovská škoda.

Umíte si to vůbec představit?

Jistě, loni jsme organizovali závody seriálu Kolo pro život, kde se lidé na startu a v cíli neshlukovali a areálem jen propluli. Hledáme různé způsoby, jak lidem umožnit zdravé sportování za předpokladu, že budeme schopni dodržet všechna aktuální opatření. Ale samozřejmě, diváci jsou obrovským přidaným benefitem hlavně z pohledu atmosféry akce.

Přemysl Novák (vlevo) s cyklistou Zdeňkem Štybarem

Ve hře je také přesunutí akce na 28. srpna.

Snažíme se být připraveni na oba dva termíny. Obesílali jsme obce, kterými se projíždí, s žádostmi o povolení, řešíme také komunikaci s dalšími úřady. Všichni nám vycházejí vstříc a chápou naši situaci.

Kolik máte nyní přihlášených závodníků?

Téměř 1 800, většinou jde o muže s průměrným věkem lehce přes 40 let. O něco více lidí si chce zkusit zajet delší trať.

Čekal jste takový zájem?

Když jsme akci plánovali, říkali jsme si, že pro první ročník by bylo dobrých 1 500 účastníků. Ale hned během první vlny se nám přihlásilo přes 800 lidí, což nás příjemně překvapilo,takže jsme cíle přenastavili. Zároveň nám teď logicky přibývají dotazy, zda se akce uskuteční v původním či náhradním termínu. Začátkem května bychom chtěli mít jasno.

Jaké máte reakce závodníků? Jeli by raději v původním termínu, byť bez diváků, anebo v náhradním, ale se vším všudy?

Když jsme vydali článek s různými covid scénáři, tak nám lidé psali, ať to klidně přeložíme, jen ať se to jede v plném rozsahu. Těší nás, že se neodhlašují. Možná i proto, že máme jasně nastavenou strategii, kdy lidé mohou požádat o vrácení peněz až měsíc před startem.

Momentka z tiskové konference, kde byl představen projekt L’Etape Czech Republic by Tour de France. Zleva je Zdeněk Štybar, ředitel pořádající agentury Petr Čech Sport David Trávníček a Martina Sáblíková.

Jak reagují partneři závodu? Zůstávají vám věrní?

Ano, stojí dál za námi a velmi si vážíme toho, že do akce šli i v této nelehké době. Snad již brzy toto období skončí a pak chceme být připraveni. Chceme stát v plné síle na startu a zaplnit poptávku po sportu, která tu teď je a ještě bude stoupat.

Myslíte, že za vámi partneři stojí i proto, že značka Tour de France má sílu a zvuk?

Je to jeden z hlavních důvodů. Sami jsme se přesvědčili o tom, že pořádat event s obrovským globálním brandem za zády otevírá dveře i tam, kde bychom to nečekali. Má to určitě jiný zvuk, než kdybychom oznámili, že budeme pořádat třeba Středočeský cyklomaraton. Lákadlem je i to, že L’Etape není jen závod, ale i festival sportu a oslava francouzské kultury.

Co si pod tím představit? Jaké doprovodné akce plánujete?

Vesnička na Strahově bude zaměřena na Tour de France. Najdete tam muzeum Tour de France, ochutnávku francouzské gastronomie, francouzskou hudbu… A aktivity pro děti jako mobilní hřiště či tzv. pumptrack, kde se děti naučí lépe zvládat své kolo. V Berouně ve fanzóně to bude ještě více zaměřeno na rodiny s dětmi, plánujeme dopravní hřiště, skakácí hrady, závod pro děti. Berounská fanzóna je navíc v místě sprinterského úseku, kde může závodník vyhrát zelený dres.



Co vám při organizaci závodu dalo největší práci?

Nejdelší dobu nám zabral výběr optimální trasy. S její tvorbou nám pomohli místní cyklisté. Třeba Michal Stark, starosta obce Jeneč, paralympionik a několikanásobný mistr světa. A také Dopravní policie ČR, která s námi řešila trať, aby byla pro jezdce jak bezpečná, tak atraktivní.

Úspěchů při taktizování a jízdách "v balíku" si Michal Stark cení nejvíc.

V lednu zavítal do Prahy na inspekci zástupce společnosti A.S.O. Umberto Mancini. Bylo něco, čeho jste se obával, že by vám mohl vytknout?

Že je naše trasa málo náročná. „Matka“ našeho eventu v L’Etape de Tour de France se jezdí každoročně pár dnů po Tour často na stejných místech, kde se jel i slavný závod. Většinou jde o horskou etapu v Alpách nebo Pyrenejích, to u nás samozřejmě není možné. Ale pan Mancini říkal, že trasa je náročná dostatečně. To potvrdil i Zdeněk Štybar, který je do závodu přihlášen, a pokud mu to program umožní, tak se zúčastní.

Co ještě inspektor Mancini po projetí trasy říkal?

Byl nadšený. Líbila se mu Praha i scenérie v okolí, trasa je prý na úrovni Tour de France. Dokonce nás dával za příklad ostatním organizátorům L’Etape ve světě.

V čem konkrétně?

Líbil se mu náš systém registrací na webu a jak celý závod komunikujeme. Vymysleli jsme aktivity pod hashtagem „jsem v balíku“, což je ekvivalent jízdy v pelotonu. Je jasné, že ne každý přihlášený s tím má zkušenost a při závodě by tak mohlo docházet k různých prekérním situacím, čemuž se snažíme předejít. V rámci kampaně #jsemvbaliku se tak snažíme cyklisty vzdělávat, jak se v pelotonu pohybovat.

Také jste připravili pro cyklisty tréninkový plán.

Původní záměr byl ale jiný. Od jara jsme chtěli pravidelně organizovat hromadné vyjížďky, kde si lidé budou moci vyzkoušet právě třeba jízdu v pelotonu na vlastní kůži. Zároveň jsme plánovali soustředění v Česku i v zahraničí. Kvůli covidu jsme ale museli jít cestou individuálního tréninkového plánu. Spojili jsme se tedy s Danem Turkem a tréninkovým centrem KOA, které připravilo tréninkový program. Ten si každý může stáhnout na našem webu a připravovat se podle něj. Na druhou stranu, účastník L’Etape nemusí akci vůbec pojmout jako závod, ale jen jako sportovní vyjížďku.

Takže lze přihlásit se s kamarády a jet to „na pohodu“?

Určitě. I hobíci sledují Tour de France a naše akce je příležitost, jak kousek té atmosféry ochutnat. Jen doufám, že budeme všichni rozumní, situace se začne vyvíjet pozitivním směrem a v červnu se sejdeme na startu i s diváky podél trati.