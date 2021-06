Mathias Vacek dojel sedmý v etapě Závodu míru na Dlouhých stráních

Etapu z Bruntálu o délce 116,6 km se čtyřmi vrchařskými prémiemi vyhrál Ital Filippo Zana s náskokem 53 sekund před Belgičanem Toonem Clynhensem a Slovincem Kristijanem Hočevarem. Vacek na vítěze ztratil 1:38 minuty, 21. Jakub Bouček a 22.Vojtěch Řepa už více než čtyři minuty. Vítěz páteční první etapy Pavel Bittner obsadil 37. pozici s odstupem šesti a půl minuty.

„Věděli jsme, že to dnes bude hodně těžké. Proto jsme ani nechodili do úniků, bylo jasné, že se bude rozhodovat ve dvou závěrečných kopcích. Jsem nadmíru spokojen, ani jsem nečekal, že pojedu tak dobře. Dnes jsem do toho dal vše, ale ještě nás čeká další velmi těžká etapa zítra, ovšem šetřit se nedalo,“ uvedl Vacek v tiskové zprávě.

Celkové pořadí vede Zana o 1:10 před Hočevarem, šestý Vacek ztrácí 1:48. V neděli mladé cyklisty čeká 171,5 km se startem a cílem v Jeseníku.