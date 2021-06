Závod míru do 23 let ovládl Ital Zana, Vacek skončil celkově šestý

Ital Zana žlutý dres vybojoval v sobotní etapě na Dlouhé stráně. Dnes se o něho příliš strachovat nemusel. O vítězství v závěrečných metrech bojovala 30členná skupina jezdců. Z ní byl nejsilnější Francouz Axel Laurance.

Nejlepší z českých cyklistů Mathias Vacek dojel jedenáctý a celkově obsadil v závodu seriálu Nations Cup šesté místo. Na Zanu ztratil minutu a 48 sekund.

„Hlavně první polovina etapy byla hodně nervózní a bylo to dost tvrdé. Stále někdo odjížděl, ale Italové to kontrolovali. Na druhé vrchařské prémii ujela skupina, kde jsme zastoupení neměli a museli si sjet sami. S tím, jak jsem při své premiéře v kategorii do 23 let dopadl, jsem nadmíru spokojen,“ vychvaloval si osmnáctiletý český talent v tiskové zprávě. Ve výborném světle se předvedl v sobotním výstupu na Dlouhé stráně.

Vítěz první etapy Pavel Bittner se snažil uspět i v dnešním spurtu, ale v poslední zatáčce ho soupeř vytlačil na ochrannou bariéru. „Bylo to dost tvrdé, ale naštěstí jsem neskončil na zemi. Jen mám naraženou ruku,“ řekl Bittner.



„Chtěli jsme vyhrát etapu a někoho mít v desítce. Obojí se podařilo, tak bych to hodnotil velmi pozitivně. Navíc jsme měli velmi mladý tým, všichni kluci mohou jet i příští rok,“ uvedl reprezentační trenér Tomáš Konečný.