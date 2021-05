Biker Cink si v Novém Městě zopakoval čtvrté místo z úvodu Světového poháru

Cink se na domácí trati držel od začátku v popředí, a přestože se mu vzdalovaly medailové pozice a jel dlouho osamocený, dokázal udržet cenné čtvrté místo. Na Pidcocka měl ztrátu přesně dvou minut.



Vítězný Brit, jemuž se loni podařilo ve Vysočina Areně vyhrát při obou startech ještě v kategorii do 23 let, rozhodl skvělou jízdou ve druhé polovině závodu. S minutovou ztrátou přijel do cíle Nizozemec Mathieu van der Poel, čtvrt minuty po něm dorazil Švýcar Mathias Flückiger. Až sedmý byl švýcarský fenomén Nino Schurter.