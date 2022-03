Všichni už si zasloužíme zase normální závod, říká šéf SP v Novém Městě na Moravě

Bude to jednoznačně nejprestižnější sportovní akce letošní roku na Vysočině. V Novém Městě na Moravě se od 13. do 15. května představí elitní bikeři v dalším závodě Světového poháru.

„Doba je pořád nejistá, ale my pevně věříme, že se nic nestane a že po dvou dlouhých letech uspořádáme závody se vším všudy. To znamená i s fanoušky,“ svěřil se s přáním ředitel organizačního výboru závodů v Novém Městě na Moravě Petr Vaněk.

Je pravda, že už by si bikeři pořádnou podporu z hlediště a kolem tratí zase zasloužili...

Přesně tak. A nejen oni, ale normální závod už si zaslouží všechny strany. Tedy i my pořadatelé. Diváci jsou vždycky přidaná hodnota, když něco chystáte. To oni dělají závod závodem.

V předchozích dvou letech se muselo všechno řídit podle aktuální koronavirové situace. Skutečně věříte, že letos už žádná nová vlna pandemie v Česku nebude?

Věřím, protože podle mě už je společnost nastavená tak, že se u nás učíme s covidem žít. K dispozici máme očkování, které je navíc pro všechny zdarma, takže lidé, kteří se cítí být ohroženi, mají řešení. Teď už je to na zodpovědnosti každého z nás.

Jenže co když si lidé odvykli chodit na podobné akce?

Myslím, že to tak není, i když trochu nervózní v tomhle směru přece jen jsme. Možná se skutečně odnaučili někam vyrazit a sedí jen doma. Nicméně stejně u nás převažuje nadšení. Těšíme se. Navíc jsme místem, kam chodí převážně aktivní lidi, sportovci a spíš mladší generace. A ti všichni už to podle mě mají v hlavách určitě vyřešeno.

Letos tedy chystáte všechno absolutně bez omezení?

Ano, v plném rozsahu, tedy i s programem pro veřejnost. Zkrátka tak, jak tomu bylo v těch nejlepších letech. Chybět nebudou tribuny v lese, obrazovky ani další věci. Chceme z toho všem udělat opravdu hezký zážitek.

Perzekuce těch, kteří podporují Rusko ve válce, prostě musí být.

Hodně v tomto směru ale záleží i na výsledcích českých reprezentantů...

A v tom si myslím máme velkou výhodu, protože pořád je tady závodník, který může bojovat o nejvyšší příčky. Samozřejmě mám na mysli Ondru Cinka.

Který měl loni skvělou sezonu...

Je to tak, skončil celkově třetí. A podle toho, jak ho zatím pozoruju a jaké mám informace, by pro něj mohla být i letošní sezona výborná. Všechno k tomu směřuje.

Kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině brání většina mezinárodních sportovních svazů ve startu ruským závodníkům jakožto představitelům země agresora. Může se tahle situace podle vás do května změnit?

Nevím, každopádně já osobně si nepřeju, aby se v tomhle směru cokoliv měnilo. Perzekuce těch, kteří Rusko podporují ve válce, prostě musí být. A to, že někdo třeba najednou odněkud odjede, ale nechá za sebou půlku zničené země, nemůže být důvod se tvářit, že je zase všechno v pořádku. Nejde říct: Apríl, nic se nestalo.

Jenže na situaci doplácejí i sportovci, kteří s postojem ruského prezidenta Vladimíra Putina nesouhlasí...

Bohužel, to se prostě nedá rozlišovat. Jasně, pokud se takový sportovec vzdá ruského občanství, pak by startovat mohl, ale popravdě řečeno, ono zase těch ruských sportovců v rámci horských kol tolik není. Jiná situace je ovšem na silnici. Kadopádně my nesmíme coby pořadatelé spolupracovat ani s firmami, které jsou jakkoliv provázané s ruskými majiteli.

Když už jste zmínil sponzory, jak náročné bylo po předchozích dvou letech přesvědčit firmy, aby šly s vámi do pořádání závodu seriálu Světového poháru znovu?

Nějací sponzoři odešli, naopak někteří se vrátili. My jsme rádi, že se podařila dotační výzva, takže bychom měli mít závody profinancované tak, abychom je mohli připravit v plné parádě.