Čeští bikeři vyšli i během druhého závodního dne domácího SP naprázdno

Sáska dokončil závod v náročných a proměnlivých podmínkách, s nimiž se museli bikeři na trati ve Vysočina Areně poprat, s více než osmiminutovým mankem na vítězného Cartera Woodse. Kanaďan závodu dominoval a zvítězil o téměř dvě minuty před Američanem Rileym Amosem. O další půlminutu zpět zůstal Švýcar Alexandre Balmer.

Ženám kategorie do 23 let zkomplikoval druhou polovinu závodu vydatný déšť. Šafářová byla o více než devět minut pomalejší než první v cíli Mona Mitterwallnerová. Rakušanka zvládla lépe souboj o prvenství s Dánkou Caroline Boheovou. Na pódiu je doplnila třetí Blanka Kata Vasová z Maďarska.

Juniora Konečného dělily od vítězného Švýcara Finna Treudlera dvě minuty a sedm sekund. Treudler předčil krajana Nilse Aebersolda, bronz získal překvapivě Romano Püntener z Lichtenštejnska.

„Když jsem viděl předpověď, bylo mi to trochu líto. Jako místní rodák jsem zvyklý na všelijaké podmínky, ale doufal jsem ve sluníčko a suchou trať. Bylo to trochu mokrý, nedalo se úplně zabrat do výjezdů. Mám radši, když je sucho. Chtěl jsem být do desítky, co se však povedlo,“ uvedl Konečný.

V závodě juniorek se hned tři Češky vešly do první dvacítky. Vedle Novotné se to podařilo přes defekt ve druhém kole i Karolíně Bedrníkové (15.) a Simoně Spěšné (17.). S náskokem sedmi sekund zvítězila Švýcarka Lea Huberová, druhá byla její krajanka Monique Halterová, bronz získala Němka Alexa Fuchsová.

„Deváté místo beru. Jezdí neskutečné množství opravdu dobrých Švýcarek, snad se k nim pomalu propracovávám,“ uvedla Novotná, která ztratila na Huberovou přes tři minuty. Rovněž juniorky se vedle nástrah trati musely prát se silným deštěm. „Trať dost ovlivnil, protože kořeny výrazně více klouzaly a na kameny se nahrnulo bláto. Já jsem za to ale byla ráda, mně to vyhovuje,“ dodala Novotná.

V neděli vyvrcholí prodloužený závodní víkend na Vysočině souboji elitních kategorií. Mezi muži bude patřit k hlavním aspirantům na medailové příčky Ondřej Cink. Ženy odstartují v 11:20, muži v 15:20.