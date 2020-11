Kvůli koronaviru nepojedou v lednu cyklisté závody v Austrálii

Kvůli pandemii koronaviru byly zrušeny lednové závody Tour Down Under a Cadel Evans Great Ocean Road Race v Austrálii, které měly stejně jako v uplynulých letech zahajovat sezonu cyklistické WorldTour. Velká část týmů nechtěla do Austrálie cestovat, protože by je čekala karanténa na místě a hrozila by jim i po návratu do Evropy.