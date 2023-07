Ve čtvrté etapě spadl, pak se trápil. Nyní Jakobsen z Tour odstoupil

„V tuto chvíli je pro mě prakticky nemožné dojet do Paříže. Nedaří se mi zregenerovat, tělo se po pádu nezotavuje,“ vysvětlil šestadvacetiletý Jakobsen v prohlášení.

Nizozemský spurtér, který vloni na Tour vyhrál jednu etapu a v roce 2021 ovládl bodovací soutěž na Vueltě, skončil na zemi ve čtvrté etapě. O den dříve přitom zaznamenal nejlepší letošní výsledek, když v hromadném dojezdu v Bayonne obsadil čtvrté místo.

Od nehody ale dojížděl mezi posledními, v Pyrenejích měl obrovské problémy a v dalších dnech při opětovném vjezdu do hor by mu hrozilo, že se nevejde do časového limitu pro pokračování v závodě.