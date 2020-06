STALO SE 6. ČERVNA: Robert Bakalář, český hlas Tour, by slavil osmdesátiny

dnes 12:00

Zazvonil mobil a on povídal: „Ahoj, tady je Baky. Kde jsi? Kdy ti můžu zavolat do přenosu?“ Když se tak ozval do Paříže, v poslední den cyklistické Tour de France 2011, podle jeho opět tak energického hlasu byste nepoznali, jaký boj s nemocí komentátor Robert Bakalář právě svádí.