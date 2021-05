Kolem Romandie má nového lídra Woodse, ten vyhrál po Thomasově pádu před cílem

Vítěz Tour de France 2018 Thomas v závěrečném stoupání dostihl Woodse, který nastoupil zhruba čtyři kilometry před cílem. Zdálo se, že má více sil než Kanaďan, avšak ve finiši na mokré silnici podklouzl, a než nasedl na kolo a rozjel ho, dostal se před něj ještě Australan Ben O’Connor.

„Neměl jsem žádný cit v rukou, snažil jsem se přehodit, ale místo toho jsem pustil řídítka. Je to k vzteku, protože i druhé místo by bylo skvělé, ale já to tam takhle položím...“ uvedl Thomas, jenž je navzdory dnešní ztrátě vzhledem ke svým časovkářským kvalitám velkým favoritem na celkový triumf.



Čtyřiatřicetiletý Woods si připsal druhé letošní a celkově osmé etapové prvenství. V čele závodu vystřídal Španěla Marca Solera, jenž dnes dojel s téměř minutovou ztrátou devátý.

Josef Černý strávil velkou část dne v úniku, odpadl ve stoupání zhruba 20 km před cílem a dojel s odstupem 24 a půl minuty. Jan Hirt etapu nedokončil.