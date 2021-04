Černého boje v časovkách, Hirtovo hledání formy. Jede se Kolem Romandie

Kolem Romandie, to je tradičně týden plný vydatného závodění, který prověří jak časovkářské schopnosti jezdců, tak i jejich formu při stoupáních.

„Je to jeden z nejtěžších týdenních závodů,“ říká třeba Geert Van Bondt, sportovní ředitel QuickStepu.

A letos bude ještě těžší.

Pětasedmdesátý ročník švýcarského klání ve svých šesti dnech ukrývá celkem 12 500 výškových metrů. Což je nejvíc v celé historii. „Navíc je na Romandii obvykle i špatné počasí. I to může hrát velkou roli v konečném důsledku,“ dodává Van Bondt.

Romandii zahájí v úterý čtyřkilometrový prolog - časovka. Jízda proti chronometru poté i klání v uzavře - v neděli cyklisty čeká šestnáct zvlněných kilometrů.

Mezi nimi absolvují spoustu kopců. Nejvíce jich je na programu v sobotu, kdy při královské etapě zdolají dvě prémie první a jedné mimořádné kategorie Thyon 2000.

Černý, naděje v časovkách

V seznamu celkových vítězů závodu jednou figuruje i české jméno. Zasloužil se o to Roman Kreuziger, který zde triumfoval v roce 2009 v dresu týmu Liquigas.

Ten letos sice na startu chybí, bez české účasti ale klání nebude. Představí se Josef Černý ze stáje Deceunick-QuickStep i Jan Hirt z Intermarché-Wanty-Gobert.

První jmenovaný jede do Švýcarska hlavně s vidinou možného úspěchu v časovkách. Loni se v nich zaskvěl na italském Giru, kde byl šestý, pátý a znovu šestý, a získal i český titul.

Teď doufá, že by se mu mohlo dařit i na Romandii.

Josef Černý na trati 5. etapy závodu Kolem Baskicka.

„Máme v týmu tři časovkářské národní šampiony a všichni mají na to, aby uspěli,“ říká sportovní ředitel Van Bondt. „Je ale nutné dodat, že obě časovky jsou velmi náročné a obsahují spoustu překážek.“

Kromě Černého bude QuickStep v jízdě proti chronometru spoléhat i na francouzského mistra Rémiho Cavagnu a Iana Garrisona, amerického šampiona z roku 2019.

Sedmadvacetiletý Čech po přestupu do nové stáje zatím absolvoval dvě časovky. V Katalánsku byl osmý, v Baskicku pětačtyřicátý.

V dalších etapách by měl Černý nejspíš pomáhat týmovému lídrovi Faustu Masnadovi. „Fausto se vrátil z vysokohorského tréninku a jsme na něj zvědaví,“ říká Van Bondt.

Generálka před Girem

Po přestupu do Wanty-Gobert zatím Hirt na výsledkový úspěch čeká. Pětadvacátý byl ve třetí etapě závodu Kolem Emirátů, třicátý pak ve čtvrté etapě Tirrena-Adriatika.

Jinak ale končí spíš ve druhé polovině výsledkových listin.

„Hlava to nějak přestala dávat,“ říká Hirt. „Loňský rok mě kompletně zlomil.“

Do psychické pohody by se chtěl vrátit na italském Giru. Proč ale ne ještě před ním - na generálce na Romandii?

Jeho tým jede do Švýcarska se dvěma cíli. „Chtěli bychom dostat Louise Mentjese co nejvýš v celkové klasifikaci,“ říká sportovní ředitel Hilaire van der Schueren. „A pak útočit na etapová vítězství.“

Což by mohla být práce pro Hirta.

„Uvidíme. Když mi to tam půjde, můžu něco zkusit. Ale pokud se mi nepovede Romandie, svět se nezboří. Je to pořád jen příprava na Giro,“ prohlásil.

Kromě Hirta a Mentjese v sestavě Wanty-Gobert figuruje ještě zkušený Jan Bakelants, který zde byl v roce 2014 celkově dvacátý a dvakrát v etapách vystoupal na pódium.

Silný Ineos, jede i Sagan

Jedno je jisté: po třech letech bude mít trofej pro celkové vítěze nového majitele. Primož Roglič, vítěz z let 2018 a 2019 (v roce 2020 se závod nekonal), si totiž až do Tour de France dává od závodů pauzu.

Kdo je také na startu? Ineos: Thomas, Porte, Ganna, Dennis, Amador

QuickStep: ČERNÝ, Masnada, Cavagna

Jumbo-Visma: Kruijswijk, Kuss, Martin

UAE: Hirschi, Ulissi, Costa

Bora: Sagan, Kelderman

Trek: Elissonde

Bahrain: Colbrelli, Tratnik, Haig

AG2R: O´Connor

Astana: Ion Izagirre, Lucenko

Groupama-FDJ: Küng

Qhubeka Assos: Henao

Israel Start-Up: Froome, Woods

Movistar: López, Soler

Lotto: Gilbert

Cofidis: Viviani

DSM: Haga

EF: Van Garderen, Cort, Caicedo

Wanty-Gobert: HIRT

Na vítězství tak pomýšlí hlavně stáj Ineos, která na Romandii vysílá silnou sestavu pod vedením Gerainta Thomase.

Čtyřiatřicetiletý Velšan se do švýcarského závodu pouští pošesté v kariéře. Na svém kontě má dvě vítězné etapy a celkově byl nejlépe třetí.

Další možností Ineosu pro celkovou klasifikaci je Richie Porte, který v roce 2017 závod dokonce vyhrál.

Britská stáj bude pomýšlet i na triumfy v časovkách. V její sestavě se totiž sejdou i Filippo Ganna, úřadující světový šampion, s Rohanem Dennisem, mistrem světa z let 2018 a 2019.

Silnou sestavu vysílá do závodu i Movistar, v jehož dresu čeká debut Miguela Ángela Lópeze, a jede za něj i Marc Soler.

Do formy se bude chtít po loňské nevydařené sezoně dostat Steven Kruijswijk z Jumbo-Visma. Israel Start-Up Nation zase do závodu nasadil Michaela Woodse i Chrise Frooma.

„Stále tvrdě trénuju a najíždím kilometry. Nemám sice taková čísla jako v minulých letech, ale musím tomu procesu věřit. Tvrdá práce nakonec přinese výsledky,“ říká Brit, vítěz z let 2013 a 2014.

Chris Froome v cíli čtvrté etapy na závodě Kolem Alp

Na dílčí úspěchy pomýšlí Marc Hirschi. Objev loňské sezony se po přestupu do UAE Emirates dlouho trápil, nyní to ale vypadá, že se zase dostává do formy a na Lutychu byl šestý.

„Už mám v nohách několik dobrých závodů a těším se na ty, co přijdou. Věřím, že na Romandii budu bojovat o etapy,“ říká 22letý domácí závodník.

A zapomínat na Petra Sagana? To by se také nemělo.

Stáj Bora-hansgrohe by měla hlavně spoléhat na Wilca Keldermana v celkové klasifikaci. Pokud se ale Slovák dokáže vypořádat se stoupáními, mohl by útočit na etapová vítězství.

A to on by si přál.

Jak závod dopadne? A Jak si povede dvojice Čechů?