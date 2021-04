Propršené drama v Romandii vyhrál Soler. Po pádu lídra bere i žlutý dres

Počasí bylo zatím k závodníkům v Romandii milosrdné.

Ne však ve třetí etapě.



V předposledním sjezdu si vzala rozhodující slovo mokrá silnice.

Spadl v něm lídr závodu Rohan Dennis z Ineosu. Zmatků v prořídlém pelotonu nejlépe využil španělský jezdec Movistaru Marc Soler, který v posledním stoupání zaútočil.

Vítězství si pak už Španěl ve sjezdu vzít nenechal.

Pro Solera je to první etapové vítězství v letošní sezoně. Druhý dojel Dán Magnus Cort a třetí skončil Peter Sagan.

Dennis přijel do cíle se ztrátou minuty a dvaceti vteřin a Soler se tak posunul do vedení v celkovém hodnocení závodu. Richie Porte a Geraint Thomas z Ineosu na něho před sobotní královskou etapou ztrácí čtrnáct vteřin.

Movistar Team @Movistar_Team @solermarc93 ya viste el maillot amarillo del @TourDeRomandie #TDR2021 tras su contundente triunfo este viernes en Estavayer. ⛰️ Mañana lucharemos por defenderlo en la etapa 'reina', con final -si la meteo no lo impide- en Thyon 2000. ¡A por todas! #RodamosJuntos https://t.co/wC8AkR8tVj oblíbit odpovědět

Jan Hirt s Josefem Černým do cíle dojeli ve skupině s mankem sedmi minut a pětadvaceti vteřin. Hirt skončil na 99. místě, Černému patřila 88. pozice.



Klidný závod

Třetí etapa nápadně připomínala profilem tu první, kterou ovládl Peter Sagan. Rovněž měřila 169 kilometrů a na jezdce opět čekal okruh se dvěma vrchařskými prémiemi třetí kategorie. Tentokrát ho ale museli závodníci kroužit jenom třikrát. Vrchol závěrečného stoupání byl navíc jen devět kilometrů před cílem, pak už následoval pouze sjezd do města Estavayer. To byl příslib útočnější cyklistiky…

Únik dne se vytvořil na úpatí kopce Suprierre, vzdáleného třicet kilometrů od startu. Z původní čtyřčlenné skupiny uprchlíků se nakonec stala sedmička. V ní figurovali i dva švýcarští časovkáři specialisté –⁠ Stefan Küng a Stefan Bissegger.



V polovině závodu už měli uprchlíci k dobru více než čtyři minuty na peloton.

V prvním ze tří výstupů na Les Granges se náskok uprchlíků začal výrazně ztenčovat. Ineos za to na čele pelotonu vzal a brzy se ztráta pelotonu smrskla na polovinu. Tempu hlavní skupiny nestačil dvojnásobný vítěz Romandie Chris Froome.

39 kilometrů před cílem, při nájezdu do posledního kola, jel na čele už jenom kvartet. Kromě Künga s Bisseggerem, tam byli ještě Johan Jacobs a Kobe Goossens.

A pak se to zvrtlo...

V předposledním stoupání ze skupiny na čele odpadli Bissegger a Jacobs.

Drama ale přišlo až ve sjezdu před posledním stoupáním.

Na zem se nejprve poroučel Küng. „Vždycky když prší, tak se cítím dobře. Chci do úniku,“ říkal před závodem Švýcar. To se mu sice podařilo, ale příjemný konec to pro něho dnes nemělo.

Ve stejném sjezdu pak spadl i muž ve žlutém Rohan Dennis.

La Petite Bordure @PetiteBordure Une fin d'étape qui a été marqué par la terrible chute de Stefan Küng (Groupama-FDJ) mais aussi celle de de Rohan Dennis (Ineos Grenadiers), le leader de la course, qui perd le maillot jaune. #TDR2021 https://t.co/DLnHBSQaER oblíbit odpovědět

Oba padlí muži nakonec dokončili závod bok po boku na konci páté desítky, daleko za těmi nejlepšími a s odřeninami.

Dennis musel přenechat žlutý dres Solerovi, který zaútočil v posledním kopci, přehnal se přes osamoceného lídra Goossense a zvítězil.