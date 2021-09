Vztekloun Evenepoel. Propásl šanci, teď se musí obětovat pro van Aerta

To zklamání z něj naprosto čišelo.



Za cílem v centru Trenta si sedl na zem k jedné z bariér a pohledem vraždil všechny okolo. Na jednoho fanouška pak rukama udělal neslušné gesto.

Vřelo to v něm.

Remco Evenepoel totiž pořád neumí prohrávat. Neumí přijmout druhé místo v závodě, o kterém si myslí, že ho měl vyhrát. Tedy aspoň v první chvíli.

„Pro mě je to velké zklamání. Nevím, jestli v dalších letech dostanu šanci na podobně těžkém okruhu, jestli ještě budu někdy takhle blízko,“ líčil po slavnostním ceremoniálu, když si na severu Itálie převzal stříbrnou medaili z mistrovství Evropy.

Pro zlato přitom udělal, co jen mohl.

V předposledním okruhu na stoupání Povo ujel i dvojnásobnému šampionovi Tour Tadeji Pogačarovi. Jen Benoit Cosnefroy a hlavně Sonny Colbrelli se ho drželi.

„Chtěl bych moc poděkovat týmu. Byli jsme u všeho podstatného, dvě kola před koncem jsem zaútočil a zbavil se třeba i Pogačara. Ale bohužel ne všech, zůstali se mnou Cosnefroy a Colbrelli,“ smutnil.

Zatímco Francouz při posledním výjezdu na Povo ztratil s Belgičanem kontakt, Ital se Evenepoela držel jako klíště.

