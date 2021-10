Po šampionátu slyšel kritiku, teď znovu září. Evenepoela čeká odplata

Byl to od něj výkon, na který jsou fanoušci zvyklí.

Trochu troufalý, útočný, neúnavný. Ale hlavně úspěšný.

Jedenatřicet kilometrů před cílem pondělní italské klasiky Coppa Bernocchi se Remco Evenepoel odpoutal ze šestice, která usilovala o vítězství, a pustil se do sólojízdy.

„Stejně jako vždycky jsem následoval své instinkty,“ líčil jezdec Deceuninck-QuickStep. „Další jezdci z úniku vypadali unavení, tak jsem to zkusil. Útočil jsem i proto, že se končilo na rovině, na které by nás ještě mohl dojet peloton.“

Nestalo se. Peloton neměl nárok a stejně tak i jeho soupeři z úniku.

Marně se ho snažili dohnat třeba Alessandro Covi či Thibaut Pinot. Jedenadvacetiletý Belgičan všem pláchl a do cíle dorazil s téměř dvouminutovým náskokem.

Zvedl ruce a užíval si vítězné pocity. V letošní sezoně už pošesté. Navíc si pochvaloval: „Už na mistrovství světa jsem se cítil dobře, ale poslední dva závody (Giro dell´Emilia, kde byl pátý, a Coppa Bernocchi) mi ještě zvedly sebevědomí.“

Což se mu náramně hodí.

Před ním je totiž poslední závod ročníku a on se pochopitelně chce rozloučit dalším vítězstvím. Navíc – i když však tvrdí, že to tak necítí – má Lombardii co vracet.

Projede si osudnou zatáčku

Právě na klasice přezdívané Závod padajícího listí totiž loni prožil děsivý pád.

Při sjezdu ze Sormana nezvládl levotočivou zatáčku a přepadl i s kolem přes zídku na jednom z mostů. Následoval sešup do rokle, zlomená pánev a měsíce zdlouhavé rekonvalescence, při níž se znovu učil chodit.

„Nechci to ale teď brát jako nějakou pomstu,“ líčil belgické Sporze. „Když jdete na start s takovými pocity, snadno se může stát, že prohrajete.“

PŘED ROKEM. Belgický cyklista Remco Evenepoel krátce po těžkém pádu v závodě Okolo Lombardie.

Do závodu prý chce vstoupit soustředěný, s úsměvem, že může jezdit na kole a bojovat s těmi nejlepšími. Vážně ale neplánuje žádnou odplatu?



Dobře, možná malou.

Letošní trasa Lombardie vede jinudy. Nebezpečné místo, kde Evenepoel spadl, pořadatelé odstranili. Belgičan má i přesto v plánu se na něj vydat.

„Zajedu si tam nejspíš v rámci tréninku. Projedu si ho a tentokrát z něj odjedu na kole. Chci už konečně otočit list a nechat to všechno za sebou,“ těší se.

K tomu by mu mohlo pomoci, pokud by z Lombardie odjížděl s vítěznými pocity. Jestli se ale pojede na něj, nebo na někoho z jeho parťáků, z nichž se nejpravděpodobněji jako lídr jeví staronový světový šampion Julian Alaphilippe, zatím neví.

„Bude to náročné,“ vyhlíží. „Musíme být k sobě upřímní. Kdo se ten den nebude cítit dobře, musí to říct, ať se můžeme rozhodnout, na koho jet. Věřím nám, cíl je vyhrát jako tým.“

Van Aert ho kritizuje

Jako tým chtěl uspět i na nedávném mistrovství světa.

Tolik s belgickou sestavou toužil vyhrát na trati v Lovani, jenže závod skončil pro domácí zklamáním.

A neustále se řeší proč.

Pod palbou se ocitá i Evenepoel. Na šampionát měl jet jako pomocník Wouta van Aerta, jednoznačného lídra. „Obětuju se pro něj, nechám tam všechno,“ sliboval před startem.

Jenže podle kritiků se moc týmově nechoval.

Sto osmdesát kilometrů před cílem skočil do úniku. „Což absolutně nebyla taktika, kterou zvolil náš trenér,“ zlobil se van Aert v podcastu Sporzy De Tribune. „Bylo to jeho rozhodnutí, kvůli kterému ani další nemohli dělat, co měli.“

PRÁCE PRO TÝM. Remco Evenepoel táhne vedoucí skupinu na MS v silniční cyklistice 2021. Na třetím místě je Wout van Aert.

Poté se Evenepoel sice stáhl a tvrdě pro van Aerta dřel, jenže po závodě zpochybnil týmovou taktiku a prohlásil, že měl na to, aby se stal mistrem světa.

V belgické talkshow Extra Time Koers vykládal, že mu na předzávodní poradě nikdo pořádně nevysvětlil, co přesně se od něj očekává. Další den proto musel jít za trenéry a zeptat se jich znovu. Tehdy jim prý i řekl, že se cítí dobře, věří si a domnívá se, že může vyhrát.

„Jenže odpověď byla ne. Plán byl takový, že jednoznačně jedeme pro Wouta, případně Jaspera Stuyvena, který byl náhradním lídrem. Zaměřil jsem tedy na tyto úkoly, což bych udělal vždycky, když o to tým požádá. Ale stejně jsem Svenovi (Vanthourenhoutovi, trenérovi) řekl: Je to promarněná příležitost pro další jezdce,“ popisoval.

Národní kouč se ke kauze odmítl vyjádřit. „Chci to probrat interně,“ uvedl. Zato van Aert se rozpovídal.

Nejprve na sociálních sítích podporoval příspěvky kritizující mladšího kolegu a po klání Paříž-Roubaix řekl: „Remcova slova mě zklamala. Čekal jsem, že budeme pod palbou kritiky, když jsme nevyhráli. Ale nemyslím si, že je moudré slyšet taková slova od někoho z týmu. Remco během Extra Time Koers řekl víc než nám na pozávodním mítinku.“

Odpustíme si, věří van Aert

Ani teď nejsou spory urovnány.

„Remco mě sice kontaktoval, ale bavili jsme se spolu jen chvíli. Zatím jsme si to nevyjasnili,“ líčil van Aert. „Ale to snad přijde brzy. Je důležité, abychom si o tom pořádně promluvili.“

Van Aertovi je sedmadvacet, Evenepoelovi jedenadvacet. Ještě je čeká spousta let, kdy se budou potkávat v reprezentačním dresu.

Nevraživost proto není na místě.

„To, co se stalo na šampionátu, v nás ještě asi chvíli zůstane. Ale musíme umět odpouštět, jinak by byl život složitý. Pro mě tyto události nejsou překážkou, abychom v budoucnu závodili bok po boku,“ dodal van Aert.

Jak odpoví Evenepoel?

Na vyjasnění situace bude ještě mnoho času, cyklistická sezona se chýlí ke konci. Ještě před ním ale mladíka čeká jeden závod.

„A na Lombardii chceme předvést velkou podívanou,“ plánuje.