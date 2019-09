Eekhoff byl diskvalifikován, mistrem světa do 23 let je Battistella

Napínavý závod na 173 kilometrů z Doncasteru do Harrogate se rozhodoval až v samém závěru, kdy zůstala ve hře o cenné kovy sedmičlenná skupina. Ve finiši měl nejvíce sil jednadvacetiletý Eekhoff, jenž se ale kvůli prohřešku proti pravidlům radoval z titulu necelou hodinu.

Na stříbrnou pozici za Battistellu se dodatečně posunul Stefan Bissegger ze Švýcarska. Bronz získal k radosti domácích fanoušků všestranný britský talent Thomas Pidcock, mistr světa do 23 let v cyklokrosu.

Nils Eekhoff Samuele Battistella

Čechům závod i vinou pádů příliš nevyšel. V nadějném úniku byl Petr Kelemen, jehož skupina měla v jeden moment minutový náskok před pelotonem, ale v největším stoupání na trase na Greenhow Hill byla dostižena. Kelemen dojel na 101. místě, Tomáš Bárta obsadil 61. pozici.

„Pád postihl Bártu i Otrubu a návrat do pelotonu je stál mnoho sil, které jim později chyběly. Velmi odvážný výkon dnes předvedl Kelemen, kdy se vydal do úniku. V kategorii je přitom prvním rokem a celkově si myslím, že to byl statečný výkon v konkurenci silných týmů vzhledem k tomu, že jsme startovali jen ve třech. Rozhodně jsme ale jen nevyčkávali,“ uvedl v tiskové zprávě reprezentační trenér Tomáš Konečný.

Na zemi skončily v dopoledním závodě juniorek na 86 km také obě Češky Veronika Jandová a Kristýna Burlová, které se seřadily za sebou v sedmé desítce. Z triumfu se radovala sedmnáctiletá Američanka Megan Jastrabová, která ve spurtu splnila roli velké favoritky před Belgičankou Julií De Wildeovou a Nizozemkou Lieke Nooijenovou.