Nebyl to pro mě ten nejlepší den, mrzelo Bártu po časovce

„Nejelo se mi úplně optimálně, nemohl jsem se dostat do tempa, nebyl to pro mě ten nejlepší den,“ uvedl čtyřiatřicetiletý český šampion v této disciplíně.

Pořadatelé pro elitní kategorii připravili náročnou trať s poměrně výrazným převýšením, která měřila 54 kilometrů.

„Bylo to nahoru dolů, hodně technicky náročné,“ charakterizoval ji český reprezentant. Do závodu se pustil s vervou, ale záhy začal ztrácet. „Snažil jsem se to rozjet, ale ne úplně na maximum, protože to bylo těžké, jeden kopec střídal druhý. Snažil jsem se rozvrhnout si dobře síly,“ konstatoval cyklista hradecké stáje.

Nakonec do cíle dorazil jako třiatřicátý v pořadí, čímž o jednu příčku překonal umístění Jakuba Otruby, dalšího účastníka světového šampionátu, jenž hájí barvy týmu Elkov Author, z předcházejícího dne. Otruba ho dosáhl v časovce kategorie do 23 let.

„Jim včera lilo, na trati byly kaluže, v nichž se někteří vykoupali. My jsme to měli příjemnější,“ komentoval zkušený Bárta oba závody s připomínkou, že trať svého závodu považuje za hodně náročnou: „Tím, jak byla technická, se neustále muselo měnit tempo.“

V dresu Česka do závodu nastoupil ještě Josef Černý, až do loňského přestupu do stáje CCC rovněž závodník hradeckého Elkov Authoru. Předloňský domácí šampion v časovce byl tentokrát horší než Bárta, se sedmiminutovou ztrátou na Dennise skončil na 38. místě.

Oba účastníci včerejší časovky nastoupí na světovém šampionátu také do závodu s hromadným startem kategorie elite. V šestici českých borců bude mít své místo i letošní domácí šampion František Sisr, další člen hradecké stáje.

Jakub Otruba by měl absolvovat stejný závod v kategorii do 23 let, ale je nejisté, zda mu zranění nohy z pádu v časovce start dovolí.