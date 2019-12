Sagan, Štybar, Kreuziger a další. Opočno se těší na cyklistické hvězdy

Závod s podobným lákadlem tady v kraji už dlouho nebyl. Pokud se nestane nic mimořádného a Peter Sagan, jedna z nejzářivějších hvězd světového cyklistického nebe, dohromady skloubí svůj náročný program, který před nedávnem odtajnil, bude to v červnu příštího roku v Opočně a v jeho okolí nádherná podívaná!



Pojede se tam totiž společné mistrovství Česka a Slovenska, kterého se Sagan v posledních letech pravidelně účastnil. Nejinak by tomu mělo být i za půl roku.

„Program náročný má, ale je velká šance, že šampionát pojede i letos,“ uvedl ředitel Škoda Auto mistrovství Česka a Slovenska 2020 v silniční cyklistice Miloš Židík.

Hned na úvod je ale třeba zdůraznit, že Sagan, trojnásobný mistr světa, zdaleka nebude na červnovém šampionátu jediným hvězdným borcem.

Stejně jako ta předcházející i letošní mistrovství dá fanouškům v Královéhradeckém kraji možnost vidět v jednom pelotonu největší cyklistické hvězdy obou zemí. O Peteru Saganovi už řeč byla, ve hře ale budou i další jezdci elitních týmů World Tour: Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar či Jan Hirt a s nimi pod Orlické hory zamíří téměř čtyři sta dalších cyklistů a cyklistek z obou zemí.

Pro některé to bude generálka na Tour de France a další významné závody, pro jiné půjde o první vrchol sezony. V okolí Opočna se totiž bude mimo jiné bojovat o nominaci na olympijské hry v Tokiu. Česká republika má pro závod pod horou Fudži zajištěna tři místa pro muže a jedno pro ženy, Slovensko dvě místa pro muže.

Domácí budou obhajovat dva tituly

Toto lákadlo bude platit i pro borce hradecké stáje, jež do nové sezony vyrazí pod obměněným názvem Elkov Kasper. Ostatně Jan Bárta bude obhajovat český mistrovský titul v časovce, František Sisr pak v elitním závodě s hromadným startem. Lídři královéhradeckého týmu tratě pochopitelně velmi dobře znají.

„Na silnicích v Opočně a jeho okolí jsme absolvovali desítky tréninků. Mistrovství republiky je pro nás všechny velikou výzvou, jeden z vrcholů sezony. Víme, že se na nás v domácím prostředí soustředí velká pozornost, především soupeři z týmů World Tour nám nedají nic zadarmo. My se ale s tlakem dokážeme vyrovnat,“ uvedl Sisr.

„Cíl je jasný, pokusíme se obhájit tituly. A já bych se chtěl i díky mistrovstvím republiky nominovat na olympijské hry, to je můj hlavní cíl pro rok 2020,“ sdělil Bárta.

Centrum šampionátu bude v Opočně

Šampionát bude mít tradičně dvě části. Začne časovkami a vyvrcholí víkendovými závody s hromadným startem. Na rozdíl od minulých let bude celý program probíhat přímo v Opočně a okolí, kde organizátoři vybrali zajímavé tratě. Časovky se pojedou 18. června 2020 z Opočna do Třebechovic pod Orebem a zpět. Elitní kategorii mužů čeká více než čtyřicetikilometrová jízda na mírně zvlněné trati.

O mistrovské dresy v závodě s hromadným startem budou cyklisté závodit na dvanáctikilometrovém okruhu v okolí Opočna. Muži ho v neděli 21. června 2020 absolvují šestnáctkrát. Zda se podaří obhájit tituly Františku Sisrovi a Juraji Saganovi, to bude jasné po odjetí 192 kilometrů.

„Na trati je jedno prudší stoupání, které může výrazně ovlivnit průběh závodu. Zejména v závěrečných okruzích, kdy cyklisté už budou mít v nohách slušnou porci kilometrů. Právě tam se může peloton začít trhat. Dalším faktorem bude vítr, i na něj si budou muset dát závodníci velký pozor. Tipovat vítěze před závodem tak bude velmi těžké. Šanci prosadit se budou mít typičtí klasikáři, ale může se klidně stát, že závod se bude rozhodovat až ve spurtu větší skupiny,“ uvedl Židík.

Do Opočna v dávnější minulosti zavítaly pelotony Závodu míru a v nedávné době známá etapová East Bohemia Tour. I proto na něj volba padla i nyní a ne třeba na větší Hradec Králové, kde navíc sídlí pořádající klub.

„Uspořádat mistrovský závod přímo v Hradci by bylo z hlediska logistiky velmi náročné. Vhodnou destinací se nám proto jevilo právě Opočno, které je od krajského města vzdálené pouhých třicet kilometrů,“ vysvětluje Židík.

Cyklokrosový šampionát za měsíc v Jičíně

A ještě jeden cyklistický dovětek, který s červnovým šampionátem tak trochu souvisí. Už za měsíc, v neděli 12. ledna se rovněž v Královéhradeckém kraji, ale pro změnu v Jičíně, pojede mistrovství republiky v cyklokrosu.

Do letošní cyklokrosové sezony se pustil i bývalý mistr světa Zdeněk Štybar, existuje tak naděje, že by se vedle Opočna mohl představit už v lednu také v Jičíně, byť v jeho programu zatím domácí šampionát nefiguruje. I tak to ale cyklistická událost bude.