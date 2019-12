Další výzva pro Bernala. Kolumbijec se pokusí vyhrát double Giro a Tour

Zkoušel to Alberto Contador, neuspěl.

Zkoušel to Chris Froome s Tomem Dumoulinem, ani oni neuspěli.

Vítězný double Giro a Tour v jedné sezoně patří mezi nejcennější triumfy v cyklistickém světě.

Jen sedmi lidem se to zatím povedlo, naposledy tedy Pantanimu v roce 1998. Tím dalším chce být Egan Bernal, který se o slavný double údajně pokusí příští rok.

Přitom ještě v říjnu prohlašoval, že neví, jestli se zúčastní Gira, nebo Tour. Že si jednu Grand Tour spolu s týmem vybere a na tu se zaměří.

Kolumbijský jezdec Egan Bernal z týmu INEOS bezpečně dovezl žlutý trikot do cíle a slaví celkový trumf na Tour de France.

Líbil se mu vyrovnaný profil italské Grand Tour s několika horskými etapami, a také téměř 60 kilometrů časovky. Ale líbila se mu také Tour, která příští rok bude úplně jiná, než na jakou byli fanoušci zvyklí.

Plná kratších, ale o to prudších stoupání a s jedinou časovkou předposlední den závodu - s cílem na Planině krásných dívek.

„Zatím vážně nevím, kterou Grand Tour za rok pojedu. Líbí se mi trasa Gira a mám velký respekt i před Vueltou. Na druhou stranu, rád bych také obhajoval titul na Tour. Plán ještě není jasný,“ tvrdil na konci října.

O tři dny později 1. prosince už měl přece jen jasněji.

„Rád bych jel Giro a potom i Tour,“ hlásil do světa. „Giro je pro mě srdeční záležitost. Dva roky jsem v Itálii žil, mám tam spoustu přátel. Je mi jasné, že jet oba závody v jednom roce je komplikované, ale rád bych se o to pokusil. A zajel je co nejlépe to jde. Je mi jasné, že vyhrát oba závody je takřka nemožné, ale proč to nezkusit?“

Double Ineosu chybí

Přesně tak, proč to nezkusit?

Vždyť právě tahle kombinace je jedna z mála věcí, která Ineosu ve sbírce chybí.

S Chrisem Froomem, Geraintem Thomasem, Bradleym Wigginsem a právě Bernalem vyhráli sedm z posledních osmi ročníků Tour. Triumfovali i na Giru a Vueltě.

Ale double Giro a Tour?

Nejblíž mu byl před rokem právě Froome, který v Itálii vyhrál, ale na Tour pak skončil třetí.

Jestli to může dokázat Bernal?

Je bezpochyby největším talentem své generace.

Když jej matka Flor čekala, až do osmého měsíce těhotenství o něm netušila. Až rodinný lékař Jose Bulla její těhotenství v pozdní fázi odhalil. Stal se pak Eganovým kmotrem a vymyslel mu jméno. Myslel si totiž, že Egan v řečtině znamená vítězství.

Neznamená…

Ale triumfům mladého Kolumbijce to nebrání.

Už v roce 2017 se o něj přední týmy přetahovaly poté, co v juniorech vyhrál, co mohl. Proto si jej v Ineosu pojistili na pět let. Moc dobře vědí, čeho je tenhle chlapec schopen.

Jak se v Ineosu podělí?

O double Giro plus Tour mohl Bernal usilovat už letos.

Původně měl být lídrem týmu na Giru s tím, že na Tour poté přijede pomoct Chrisi Froomovi a Geraintu Thomasovi.

Jenže týden před startem italské Grand Tour si Kolumbijec doma v Jižní Americe při tréninku zlomil klíční kost a start v Itálii byl pryč. Místo toho přijel na Tour ve 22 letech jako největší favorit a zbytek je historie.

„Asi to tak holt mělo být. Tehdy v květnu jsem si myslel, že jsem přišel o velkou šanci být lídrem týmu na Grand Tour. Nakonec to dopadlo ještě lépe,“ usmívá se.

Své plány pro příští sezonu musí Bernal navíc koordinovat s plány ostatních.

Ineos má totiž pro příští rok v sestavě komando lídrů pro Grand Tour.

Kromě Kolumbijce má své plány i Chris Froome, který by chtěl s pěti triumfy na Tour dorovnat Eddyho Merckxe, Jacquese Anquetila, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina. Otázkou je, v jaké formě se po těžkém červnovém zranění vrátí.

K tomu přidejme dalšího vítěze Tour Thomase a nově příchozí ekvádorskou hvězdu Richarda Carapaze. Na svou šanci pak v týmu čekají další mladá esa Pavel Sivakov, Tao Hart nebo Ivan Ramiro Sosa.

„Musíme vzít na zřetel taky to, co chtějí další kluci z týmu. Co chce Chris, Geraint a nově i Richard Carapaz. Musíme najít nějaký kompromis, který bude dobrý pro naše kariéry. Musíme se domluvit na svých rolích. Ale komunikujeme spolu neustále a zatím nedošlo k žádným problémům. S Chrisem i Thomasem je totiž radost komunikovat,“ říká Bernal, který se kvůli tomu letos přestěhoval z Andorry do Monaka.

Bydlí tak poblíž Frooma, vyráží s ním na tréninky a učí se, co jen může.

„Myslím si, že pro Egana je příští Giro skvělý závod. Ale pro náš tým je nejdůležitější Tour. A pokud pojede Giro, nebude na Tour v nejlepší kondici,“ má jasno Gabriel Rasch, sportovní ředitel.

Přesto to Bernal touží zkusit.

„Tour už jsem vyhrál. I kdybych už ji nikdy nevyhrál, svým dětem budu moct říct, že jsem vítězem nejslavnějšího cyklistického závodu. Tohle je zase nová výzva, na kterou se těším,“ říká.

Dostane příští rok šanci? A využije ji?