Štybarovy triumfy ční nade vše. Velké bilancování roku českých cyklistů

Grand Tour

Čtyřnásobná česká účast, stejně jako loni, tentokrát však nejen v roli pomocníků. Roman Kreuziger byl coby lídr týmu Dimension Data na Tour celkově šestnáctý. Škoda pádu v Nimes a velké ztráty v Alpách, předtím se nacházel jen těsně za první desítkou.

Jan Hirt (Astana) se stal na Giru opět domestikem Miguela Ángela Lópeze, který však nezopakoval loňské 3. místo a skončil sedmý.

ČEŠI NA GRAND TOUR. Keuziger coby lídr na Tour, Hirt v roli pomocníka na Giru.

Josef Černý (CCC) zvládl v pozici volného hráče v Itálii svoji životní premiéru na kláních Grand Tour. A Zdeněk Štybar (Deceuninck-Quick-Step) pak na Vueltě pomáhal kolegům Jakobsenovi a Knoxovi, ale zároveň i sám útočil.

Druhým nejlepším umístěním Čechů v celkové klasifikaci závodů Grand Tour bylo letos 27. místo Hirta na Giru. Lepší než loni jsou etapové výsledky: Hirt druhý v královské etapě Gira přes Moritrolo, Štybar třetí v etapě Vuelty do Toleda a Černý šestý v závěrečné časovce Gira.

World Tour

Loňské marné české čekání na vítězství skončilo zásluhou dvou triumfů Zdeňka Štybara na Omloopu Het Niuwsblad a v Bink Bank Classic (bývalé E3 Harelbeke), bývalý mistr světa v cyklokrosu navíc přidal i 4. místo na Strade Bianche.

VÍTĚZSTVÍ ČÍSLO 2. Zdeněk Štybar si pro něj ujíždí na Binck Bank Tour.

Při pěti klasikářských Monumentech bylo tentokrát maximem 8. místo Štybara na Paříž-Roubaix (loni 8. místo Kreuzigera v Lutychu).

Na jednorázových podnicích World Tour se tentokrát do Top 10 probojoval pouze on, celkem čtyřikrát (loni dokonce osmkrát). Romana Kreuzigera zastavilo v Ardenách zranění.

Z dalších Čechů dopadl v jednorázových podnicích World Tour nejlépe Josef Černý, třináctý na sprinterském Eschborn-Frankfurt.

V etapových podnicích World Tour si vedl nejlépe v celkovém pořadí Jan Hirt, pátý Kolem Švýcarska, kde navíc v jednotlivých etapách vybojoval 4. a 5. místo.

Mistrovství světa a Evropy

Loni se Roman Kreuziger postaral 6. místem o historicky nejlepší umístění českého profesionála v silničním závodě mistrovství světa. Letošní lídr Zdeněk Štybar byl na klasikářské trati v Yorkshiru třináctý (což je třetí nejlepší české umístění v historii).

Zklamání přinesla časovka: Jan Bárta až třiatřicátý, Josef Černý osmatřicátý a Česko tak bude mít pouze jedno účastnické místo na OH v Tokiu.

Také na mistrovství Evropy v Alkmaaru od sebe Bárta patrně očekával více než 15. místo v časovce, ani v silničním závodě se tam Češi neprosadili, Bárta dojel 41., ostatní nedokončili.

Žebříčky a seriály Žebříček UCI: 1. Roglič (Slovin./Jmbo) 4705,3

2. Alaphilippe (Fr./Quick-Step) 3595

3. Fuglsang (Dán./Astana) 3472,5

4. Bernal (Kol./Ineos) 3346,8

5. Valverde (Šp./Movistar) 3297

38. Štybar (Quick-Step) 1275

200. Hirt (Astana) 394

217. Bárta (Elkov) 356,7

Pořadí World Tour: 1. Roglič (Slovin./Jumbo) 4155,2

2. Alaphilippe (Quick-Step) 3273,1

3. Fuglsang (Dán./Astana) 3032,5

4. Bernal (Kol./Ineos) 2871,2

5. van Avermaet (Bel./CCC) 2515

29. Štybar (Quick-Step) 1109

107. Hirt (Astana) 324

135. Kreuziger (Dimension Data) 214



Europe Tour, závody HC

Na podnicích nejvyšší kategorie (HC) seriálu Europe Tour zazářil opět Zdeněk Štybar, když hned v únoru vyhrál ve stoupání závěrečnou etapu skvěle obsazeného závodu Kolem Algarve a celkově skončil šestý.

Jan Hirt vybojoval Kolem Alp sedmé místo celkově a druhé ve 2. etapě. Daniel Turek (Israel Academy) byl celkově osmý Kolem Norska.

Nižší kategorie Europe Tour

Zde se opět nejvíce dařilo jezdcům Elkov Author. Sérii sedmi prvenství na jednorázových podnicích 1. a především 2. kategorie a v etapách Europe Tour nasbíral Alois Kaňkovský, než jej zastavily zlomená kyčel a následná operace.

Celkové pořadí Tour du Loir (2. kategorie) ovládl Jan Bárta, třetí etapa Kolem Alsaska patřila Michalu Schlegelovi.

SEZONA JEDNOTLIVÝCH CYKLISTŮ

PRVNÍ DIVIZE: Zdeněk Štybar

V dresu Deceuninck-Quick-Step prožíval životní jaro. Už v Algarve oslavil své první profesionální vítězství v mezinárodním závodě od 10. března 2016.

A pak to přišlo: poprvé v životě ovládl worldtourové klasiky, když úspěšně zaútočil před cílem Omloopu i na Binck Bank Classic. Mezi oba závody vložil ještě 4. místo na Strade Bianche.



Coby jeden z největších favoritů se vydal na trasu Monumentu Kolem Flander, jenže žaludeční onemocnění z něj vysály síly a přijel až šestatřicátý. O týden později na Paříž-Roubaix sice nevystihl klíčové dělení pole, osmým místem však už pošesté na Královně klasik skončil v Top 10.

Neúspěšně se pokoušel vzít si zpět titul českého mistra, všechny soupeře v Trnavě opět jednou vyškolil tým Elkov a desátý Štybar dal najevo své zklamání ze způsobu závodění.

Původně počítal v květnu se startem na Giru, ale tým jej do Itálie nakonec neposlal, stejně tak ani v létě na Tour. Na Vueltě byl dvakrát dojet při sólovém útoku těsně před cílem a maximem pro něj bylo 3. místo v etapě do Toleda.

Ve Španělsku i předtím na etapovém Binck Bank Tour (15. místo), ladil formu na mistrovství světa v Yorkshiru, kde věřil, že může zaútočit na medaili. U rozhodujícího úniku ale chyběl a dojel třináctý - což je i tak Štybarovo nejlepší umístění na silničářském MS v kariéře.

Jan Hirt

Na jaře ho trápily bolesti kolene, proto se po 12. místě v celkovém pořadí worldtourového klání Kolem Emirátů skoro na dva měsíce stáhl ze závodů.

Návrat v podobě celkového 7. místa v etapách Kolem Alp byl vydařený, přidal k němu ještě 7. a 8. místo v etapách Kolem Romandie.

V průběhu Gira zvládl ukočírovat stále bolavé koleno a třetí týden měl opět jednou vynikající. Nejen že byl jasně nejsilnějším pomocníkem Lópeze, lídra týmu Astana, navíc se zviditelnil 2. místem v deštivém martýriu na Mortirolu.

Počítal i se startem na Vueltě, ale poté, co oznámil přestup do CCC, jej tým z předběžné nominace vyřadil.

Navíc mu v Astaně výrazně proškrtali také program druhé poloviny sezony, a tak od 9. srpna absolvoval jen sedm závodních dnů: začátkem září na Bretagne Classic (nedokončil) a pak až po šestitýdenní pauze při čínském závod Gree-Tour, posledním podniku World Tour (86. místo).

Roman Kreuziger

Čekal víc. V barvách své nové stáje Dimension Data dojel na jaře coby lídr nejlépe 27. na Tirrenu-Adriatiku a veškeré úsilí směřoval k ardenským klasikám, kde před rokem mile překvapil.



Jenže po 18. místě na Amstelu přišel pád na Valonském šípu, kdy mu větrný poryv nadzvedl přední kolo. Léčba zranění ramene a zad se vlekla, mezi 28. dubnem a 13. červnem vůbec nezávodil a nemohl ani kvalitně trénovat.

Po testu v podobě 22. místa Kolem Švýcarska vyrazil s tréninkovým mankem coby jediný lídr týmu na Tour (původně uvažovaný spolulídr Meintjes se zranil). Za cíl si dal umístění v Top 15, skončil posléze o příčku za ní.

Týden po Tour ještě dojel 17. ve worldtourové klasice v San Sebastianu, v posledních šesti závodech sezony se však u jména 33letého zkušeného cyklisty objevila vždy zkratka DNF - nedokončil.

Petr Vakoč

Už pouhý návrat do závodů se pro něj stal v lednovém klání Kolem San Juanu mimořádným osobním vítězstvím. Rok poté, co jej v Jihoafrické republice srazil při tréninku nákladní automobil, byl opět součástí pelotonu.

Usilovně pomáhal a dokazoval, že mezi elitu patří. Když mohl jet i na sebe, skončil sedmadvacátý na Brabantském šípu, sedmý ve 2. etapě Dauphiné, třetí na mistrovství republiky a čtvrtý v 5. etapě Kolem Polska.

Tým mu zrušil avizovaný start na Vueltě, a tak formu, kterou cítil, chtěl prodat při worldtourové Bretagne Classic. Jenže tam po pádu projel cílem až na 86. příčce. Mistrovství světa dokončil na 46. místě, při čínském Gree Tour spurtoval pátý ve 3. etapě.

Stáj Deceuninck Quick-Step opouští, jméno nového týmu má oznámit 8. října. V zákulisí se hovoří o Van der Poelově druhodivizní stáji Corendon Circus.

Josef Černý

Debutant ve World Tour měl v 26 letech v barvách CCC prokázat, že na to má. Pesimistické prognózy, jak celé Giro objet ani nedokáže, rázně zahnal a po 11. a 12. místě v etapových dojezdech zvládl skvěle závěrečnou časovku ve Veroně. Na 6. pozici jen dělilo jen jedenáct sekund od vítězství. Celkově obsadil na italské Grand Tour 115. příčku.

Worldtourové body si připsal i za 13. místo v jednorázovce Eschborn-Frankfurt. Na jiných jednorázových podnicích si podle sportovních ředitelů jeho služby oblíbil i Greg Van Avermaet.

Obhajoba dvou titulů na mistrovství republiky Černému nevyšla, v časovce podlehl Bártovi a v silničním závodu skončil šestý. Stejně dopadl i v prologu Kolem Rakouska.

Leopold König

Žádný start a takřka žádné informace. Tým Bora uvalil na zprávy o jeho zdravotním stavu embargo, nehovořil o něm ani König sám, jen v zákulisí se nadále spekuluje o dlouhodobém únavovém syndromu.

V Boře mu letos doběhla tříletá smlouva a zdá se, že vše směřuje ke konci kariéry někdejšího obrovského talentu, v pouhých 31 letech.

DRUHÁ DIVIZE: Daniel Turek

Ve své páté sezoně v týmu Israel Cycling Academy se opět nevešel do sestavy pro Giro. Nejlépe si vedl v závodě Kolem Norska, zařazeném do nejvyšší kategorie Europe Tour, kde dojel osmý celkově a pátý ve čtvrté etapě.

Devátý byl na závodě Kolem jezera Taihu (Asia Tour 2.1), třetí v páté etapě Kolem Rwandy (Africa Tour 2.1), navíc získal vrchařský trikot Kolem Asturie. Kontrakt mu však v izraelské stáji doposud neprodloužili.



Karel Vacek

Devatenáctiletá naděje české cyklistiky měla před první sezonou v profipelotonu vrchařské ambice. Závodníka americké stáje Hagens Berman Axeon pozvali coby hosta i na kemp stáje Quick-Step v Calpe, na němž svými výkony překvapoval sportovní ředitele.

TĚŽKÝ PŘECHOD. Karel Vacek na startu sezony, když byl hostem kempu Quick-Stepu.

Vackovo následné trápení předznamenal pád v úvodním závodě sezony Kolem Kolumbie, který nedokončil.



Nedojel pak ani Týden Coppiho a Bartaliho, ani Baby Giro do 23 let, na němž figuroval před odstoupením v 5. etapě průběžně až na 134. místě. Na Závodě míru do 23 let skončil dvaadvacátý.

V létě se na dva měsíce vytratil ze závodů a jen trénoval, nastoupil už jen dvakrát v září na belgických semiklasikách: na první z nich ho neklasifikovali, načež na GP Valonska dojel na 107. místě.

Příští rok dostane v dresu svého amerického týmu druhou šanci.

TŘETÍ DIVIZE: Adam Ťoupalík

Loni překvapivě triumfoval ve 3. etapě závodu Arctic Race a počítal s prodloužením smlouvy v druhodivizní stáji Corendon Circus, ale toho se k vlastnímu překvapení nedočkal.

Letos dlouho sháněl práci, než jej vzal třetidivizní německý Team Sauerland.

Nejvíce se prosadil na závodě Kolem Japonska (Asia Tour 2.1), kde spurtoval v etapách druhý a dvakrát pátý a po ztrátě v královské etapě na hoře Fudži skončil celkově osmnáctý.

Jan Bárta

Po roční odmlce znovu získal český časovkářský titul, už pošesté. Vybojoval bronz v časovce a 9. místo v silničním závodě na Evropských hrách v Minsku, které však byly tentokrát hůře obsazeny než jejich premiéra v Baku. Vyhrál i prolog Kolem Maďarska.

V ČESKÉM DRESU. Jan Bárta na trati časovky na MS v Yorkshiru.

Na mistrovství světa cyklistovi Elkovu časovka vůbec nevyšla podle představ, prosazoval se však během roku v etapových závodech. Po dubnovém celkovém vítězství na Tour du Loir přidal čtvrtou příčku na Rhone-Alpes Isere (podniky Europe Tour 2.2), v létě šesté místo na Czech Tour a páté Kolem Rumunska (závody 1. kategorie Europe Tour).

Michal Schlegel a František Sisr

Ještě loni cyklisté 2. divize střídali v dresu Elkovu lepší chvíle s horšími. Pro 26letého Sisra byl jednoznačným vrcholem zisk českého titulu, přidal i druhá místa na GP Adria Mobil a Memoriálu Romana Sieminského (Europe Tour 2.2) a řadu 2. a 3. míst v etapách na podnicích 1. a 2. kategorie tohoto seriálu.

Kolik toho odjeli Závodní kilometry a závodní dny (v závorce) v sezoně 2019 12 823 km Daniel Turek (82)

11 571 km Petr Vakoč (74)

11 395 km Zdeněk Štybar (68)

10 840 km Josef Černý (72)

10 178 km František SIsr (70)

10 103 km Jan Hirt (67)

10 020 km Jan Bárta (71)

9910 km Roman Kreuziger (64)

9470 km Michal Schlegel (66)

x x x

8512 km Jakub Otruba (65)

5949 km Karel Hník (44)

5110 km Alois Kaňkovský (32)

2997 km Karel Vacek (25)

2487 km Adam Ťoupalík (18)

0 km Leopold König (0)

Stále teprve 24letý Schlegel dosáhl na dvě čtvrtá místa na mistrovství republiky a celkově šestou příčku na Sibiu Tour (Europe Tour 2.1), nejlepší chvíle pak prožíval Kolem Alsaska (2.2), kde na cestě ke konečnému 2. místu vyhrál i etapu.

Další jezdci Elkov Author

Alois Kaňkovský loni osmkrát spurtoval do cíle první, letos by v 36 letech tento zápis patrně překonal, kdyby ho po sedmém vítězství v Maďarsku nezastavilo vážné zranění. Mezi svými triumfy měl i etapy na Kolem Bihoru a Kolem Maďarska (2.1). Do pelotonu se po červnovém zranění vrátil až na konci sezony a jarní výbušnost pochopitelně postrádal.

Takřka o generaci mladší Jakub Otruba se naopak v profipelotonu teprve rozkoukává, přesto dosáhl na celkově 7. místo z Czech Tour a coby třináctý byl nejlepším Čechem na Závodě míru do 23 let. Přidal i osmé místo v časovce na mistrovství Evropy této věkové kategorie.

Kvalitní sérii celkových umístění v etapových závodech Europe Tour předvedl 28letý Karel Hník: čtvrtý na Fleche du Sud, třetí Kolem Bihoru, devátý Kolem Maďarska i Alsaska, osmý na Czech Tour a třetí Kolem Rumunska.