Co bude se Supermanem? Movistar zvažuje, že Lópezovi ukončí smlouvu

Na renomovaném cyklistickém statistickém webu Procyclingstats u jeho jména svítí jasně:



2021 – Movistar

2022 – Movistar

2023 – Movistar

Ještě minimálně dvě sezony by tak měl Miguel Ángel López strávit v nejslavnějším španělském cyklistickém týmu současnosti.

Jenže to tak vůbec být nemusí.

Vedení týmu totiž po jeho kontroverzním konci na letošní Vueltě zvažuje, jestli mu dvouleté prodloužení smlouvy opravdu potvrdí, nebo se s Kolumbijcem rozloučí.

„I to je jedna z variant,“ uznal manažer stáje Eusebio Unzué.

López ještě minulý čtvrtek vyhrál na španělské Grand Tour královskou etapu. Dostal se na průběžně třetí příčku a vypadal motivovaný, nadšený, že je zpátky ve hře.

Miguel Ángel López přijímá gratulaci k vítězství v 18. etapě Vuelty od šéfa týmu Eusebia Unzuého.

O dva dny později, kdy se po poziční chybě nedostal do hlavní skupiny favoritů a pódium mu začalo utíkat mezi prsty, prostě slezl z kola a ze závodu zmizel.

Byť se později omluvil s tím, že „všichni jsou jen lidé, ne stroje“, kritiku nezastavil. A nemusí skončit jen u ní, Lópezovi reálně hrozí, že v Movistaru pokračovat nebude.

Kolaps

Ke zlomovému momentu došlo zhruba 60 kilometrů před cílem na nejdelším stoupání dne – prémii 1. kategorie Alto de Mougas.

Útok střídal útok a po chvíli se už tak prořídlý peloton rozdělil.

V první skupině zůstali Primož Roglič, Jack Haig, Gino Mäder, Enric Mas nebo Adam Yates. Naopak chyběli majitel bílého dresu Egan Bernal a hlavně třetí muž průběžného pořadí Miguel Ángel López.

Pro Movistar těžko řešitelná situace. Vepředu mu zůstal druhý Mas, třetí López ale ztrácel a ve skupině byl s bílým Bernalem, který nechtěl spolupracovat.

A tak se odstup zvětšoval. Na minutu, dvě, tři, nakonec čtyři, když frustrace v Kolumbijci vybouchla.

Vždycky byl temperamentním cyklistou. Na Giru předloni profackoval fanouška, který ho při kolizi srazil z kola.

Teď se prostě rozhodl v závodě nepokračovat v momentě, kdy mu začalo konečné pódium na Vueltě unikat.

Lopézův tchán a trenér Rafael Acevedo pak prozradil, že bezprostředně po odstoupení López telefonoval z mobilu týmového mechanika své manželce Nathje a vysvětlil jí, že psychicky zkolaboval z toho, že přichází o stupně vítězů.

„Moje dcera mi říkala, že Miguel brečel zoufalstvím a beznadějí kvůli pocitu, že po třech týdnech nesplnil svůj cíl, kterým bylo umístění mezi triem nejlepších,“ řekl Acevedo.

Pořád ale existují dvě verze toho, co se opravdu stalo.

Zahořklý, naštvaný, v krizi

Blízcí Lópeze říkají, že mu šéf týmu Eusebio Unzué zakázal pracovat na čele skupiny, aby k nejrychlejším nedotáhl zmiňovaného Bernala. Že na svého svěřence řval, což ho zlomilo.

Unzué zase tvrdí, že jen nechtěl, aby López sjížděl tak velkou skupinu sám, že měl počkat na za ním jedoucího Josého Rojase, který by mu pomohl.

Tak či tak, López svým odstoupením zklamal tým, fanoušky, sponzory, všechny.

„Jasně, že byli kluci rozčarovaní. Tři týdny pro náš společný výsledek dělali všechno možné. Je ale fakt, že v sobotu večer přišel za cyklisty a personálem požádat o odpuštění a přiznal, že to neměl dělat,“ řekl Unzué.

A pokračoval: „Prostě nastala situace, kterou nebyl schopen vyřešit. To v něm vyvolalo jakousi frustraci, což vedlo k nejhoršímu možnému rozhodnutí – vzdát po veškeré práci, kterou pro něj týmoví parťáci odvedli. Projevil nedostatek respektu nám, sponzorům, samotnému závodu. Opravdu mě to mrzí, protože je to ušlechtilý chlap, který ale udělal nejméně vhodné rozhodnutí.“

Šestašedesátiletý manažer přiznal, že za svých více než 40 let, co se ve vrcholové cyklistice pohybuje, nezažil moment, kdy by muž, který do etapy den před koncem startoval ze třetího místa, prostě slezl z kola, protože mu pódium unikalo.

„Ale všichni jsme jen lidé. Jemu prostě ujeli největší konkurenti a on se k nim nedokázal přiblížit. Pořád ale mohl bojovat o šesté sedmé místo, měl za sebou výbornou Vueltu, vyhrál etapu,“ kroutí hlavou Unzué.

A není sám.

Podobný pocit má i bývalý vítěz Tour de France Oscar Pereiro, který zmiňovanou sobotní zkoušku navrhl.

I podle něj chyboval hlavně López. Nedokázal si pokrýt útoky soupeřů, které zákonitě v poslední horské zkoušce závodu musely přijít.

„Dokážu pochopit frustraci cyklistů v určitých fázích závodu. Ale když ti lidé jako Unzué, Patxi Vila nebo Imanol Erviti říkají, že jsi udělal chybu, pak jsi ji opravdu udělal,“ míní. „Měl být po boku Mase spolu s Haigem a Yatesem. Oni zaútočili a on tam nebyl, jeho chyba.“

Právě Imanol Erviti, španělský veterán a jeden z nejzkušenějších cyklistů současného pelotonu, se ocitl u Lópeze v momentě, kdy Kolumbijec sesedl z kola a odešel do týmového auta. A i podle 37letého barda nebylo v lidských silách Kolumbijce v závodě udržet.

„Volali na mě, ať zastavím, že je tady Miguel Ángel. Ptal jsem se, jestli spadl, nebo co se stalo. Ale hned jsem viděl, že je zahořklý, naštvaný, v krizi. Naštvaný na to, co se stalo. Sesedl jsem z kola a snažil jsem se ho přimět, aby v závodě pokračoval. Aby to udělal kvůli týmu, kolegům, kteří pro něj tři dny dřeli. Že taky nedojel Tour a že toho bude později litovat. Snažil jsem se být co nejvíc pozitivní, povzbudit ho, ale bylo to nemožné,“ líčil.

Zastává se ho i senátor

Ještě v polovině srpna, těsně předtím, než Vuelta vůbec začala, přitom vše vypadalo idylicky. López už v dresu Movistaru vyhrál Ruta del Sol a Mont Ventoux Challenge.

I proto dostal nabídku na prodloužení smlouvy, jenže Movistar chce celou záležitost znovu projednat.

„Momentálně nic rozhodovat nebudeme. Chceme si dát od všech těch věcí na Vueltě odstup, prozkoumat možnosti a definitivní rozhodnutí učiníme později,“ říká šéf týmu Unzué.

Konkrétnější už Španěl být nechtěl. Těžko říct, jaká je realita. Jestli už byl nový kontrakt skutečně podepsán, jestli už je nyní platný. A jestli se může stát, že se nakonec žádné prodloužení konat nebude.

„Možností je několik, i tohle je jedna z nich, ale vážně si chceme vzít čas na definitivní ortel,“ dodal Unzué.

Zatímco v Movistaru a snad i v celém Španělsku málokdo Lópezův útěk z Vuelty chápe, v Kolumbii je situace pochopitelně jiná. Tam dál stojí na závodníkově straně.

Do hry už se vložil dokonce i kolumbijský senátor Ernesto Macias Tovar, který nabádá krajany, aby Lópeze podpořili a obviňuje tým ze špatných rozhodnutí.

„Podobné to bylo i s Nairem (Quintanou) a Richardem (Carapazem),“ má Macias Tovar jasno.

Quintana skutečně z Movistaru po předlouhých osmi letech neodešel v dobrém, jeho otec tým nařkl, že jeho syna zničili, byť ho dotáhli k triumfu na Giru i Vueltě. Carapaz naopak s Movistarem vyhrál Giro a pak šel prostě za více penězi do Ineosu.

Podobnost v těchto případech tak není skoro žádná.

Co tedy bude po sezoně se Supermanem, jak se Lópezovi přezdívá?

To se ještě nějakou dobu nedozvíme.