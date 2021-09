López po záhadném odstoupení na Vueltě skončil v Movistaru. Vrátí se do Astany?

Kolumbijský cyklista Miguel Ángel López po odstoupení v předposlední etapě Vuelty skončil v Movistaru. Vedení španělského týmu oznámilo, že jeho smlouva po vzájemné dohodě bude ukončena k 1. říjnu. Podle informací serveru cyclingnews.com by se mohl vrátit do Astany, odkud před osmi měsíci do Movistaru přišel.