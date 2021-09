Skandál i záhada. Proč slezl López z kola? Na protest proti šéfovi týmu?

Když padlo rozhodnutí, že tato Vuelta vyvrcholí časovkou v poutním městě Santiago de Compostela, ředitel závodu Javier Guillén zatelefonoval Oskaru Pereirovi, bývalému vítězi Tour, jenž bydlí v Galicii nedaleko od města Viga.

„Nevíš o nějakém dobrém místě v tvém okolí, kde by se dala udělat v sobotu před časovkou těžká, zajímavá a netradiční etapa?“ zeptal se ho.

„Takových míst je tu spousta. Přijeď, ukážu ti je,“ reagoval Pereiro.

Pak spolu vymysleli trasu dlouhou 202 kilometrů mezi luxusním přímořským letoviskem Sanxenxo a Pereirovým rodným městem Mos. Etapu vrcholící dojezdem na vyhlídkovou plošinu známou jako Castro de Herville.

Nabízela jedno stoupání třetí kategorie, tři druhé kategorie (včetně dojezdu do cíle) a jedno první kategorie.

Ovšem pozor, to vše až na závěrečných 90 kilometrech.

Pereiro varoval: „Na těch 90 kilometrech jezdcům předložíme 3200 metrů stoupání. Některá z nich mají i 20procentní rampy, jiná jsou jako schody. Bude tam dost míst, kde se lídři týmů mohou ocitnout zcela izolováni. Bude to velká podívaná. Ta etapa může způsobit chaos.“

Přesně to se i stalo.

A dál nejedu. Končím

Ke zlomovému momentu dochází 60 kilometrů před cílem na nejdelším stoupáním dne, prémii 1. kategorie Alto de Mougas. Starost o tempo, které dlouho předtím určovala stáj Ineos, nyní přebírají jezdci Bahrainu Victorious.

Peloton, pokud ještě vůbec o pelotonu můžeme hovořit, je tu už řádně prořídlý. Útok střídá útok.



A pak se Bahrainu povede, co zamýšlel. Pole se dělí.

Do první skupiny se vejdou jeho jezdci Jack Haig i Gino Mäder, je tu červený Primož Roglič a jeho pravá ruka Sepp Kuss, také druhý Enrik Mas z Movistaru, nechybí ani Adam Yates z Ineosu.

Ale chybějí průběžně třetí Miguel Ángel López a majitel bílého dresu Egan Bernal.

Nico ✌‍♂️ @Nico_isn Les amis, petit thread du moment où tout a basculé pour Miguel Ángel López #LaVuelta21 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://t.co/aM3vvYVgU5 oblíbit odpovědět

„S Ginem jsme se ocitli v ideální pozici,“ řekne Jack Haig, jenž byl ze čtvrté příčky pořadí odhodlán zaútočit na stupně vítězů. „Věděli jsme, že ideálně potřebujeme roztrhnout pole tak, aby vepředu chyběl jeden ze dvou lídrů Movistaru a aby tam naopak byl jeden z jezdců Ineosu, což by mohlo pomoci k tomu, že Ineos stíhat nebude. A opravdu to tak vyšlo.“

Navíc se k ním stahuje z denního úniku Mark Padun a pomáhá jim s diktováním tempa.

Následky jsou dramatické.

Mezera mezi skupinami se rychle zvětšuje. Půl minuty, minuta, dvě, tři minuty. Lópezovi nenávratně mizí z dohledu stupně vítězů. Jeho parťák Enric Mas se naopak v Rogličově skupince „pohodlně“ veze a hlídá si zde červeného muže i útočníky z Bahrainu.

„Netahal jsem vepředu tempo, protože jsem měl v další skupině za sebou Miguela,“ řekne Mas po etapě.

Jejich tým Movistar už ve třetím týdnu pokračoval na Vueltě jen s pěti jezdci, na pomoc lídrům stáje tak zbývali pouze tři. López ve své zaostávající skupině vnímá nedostatek podpory a příliš citelně si uvědomuje, jak se ho Haig snaží obrat o „jeho“ stupně vítězů.

Kolumbijec byl vždy temperamentním cyklistou. Jen vzpomeňte, jak v předposlední etapě Gira 2019 dal pěstí fanouškovi, který ho při kolizi srazil z kola.

Tentokrát však svůj temperament v uvažování obrátil proti sobě.

Odstup mezi skupinami narůstá na čtyři minuty a natlakovaný hrnec, který nyní López připomíná, vybuchne.

Kamery nezachytí situaci, kdy slézá z kola, ale na místě je reportér španělské televize. Referuje, že frustrovaný López zčistajasna sesedl a nechává se naložit doprovodným vozem Movistaru. Je zachycen, jak má u ucha mobil a komusi telefonuje.

Sportovní ředitel Patxi Villa na něj marně naléhá, aby pokračoval. Také týmový kolega Imanol Erviti se ho snaží přesvědčit.

Marnost nad marnost. López se usadí na zadním sedadle týmového vozu a odmítá ho opustit.

„Každý reaguje na složité situace jinak. On se prostě rozhodl skončit,“ prohlásí později další člen týmu José Joaquín Rojas, aniž by v jeho hlase zaznívalo pochopení pro Lópezův čin.

Co se stalo? Proč vzdal? Otázka se nese tiskovým střediskem i prostory kolem cíle. Nikdo neví. O dva dny dříve přece vyhrál královskou etapu. V sobotu neupadl, nic nenasvědčovalo tomu, že by měl vážné fyzické problémy. A Movistar mlčí, nevydává žádné vyjádření.

Všichni se ocitli na limitu

Roglič ve zbytku etapy bezpečně hájí červený dres a Mas své druhé místo. Zato za nimi dochází v pořadí k výrazným otřesům.

Primož Roglič z Jumbo-Visma projíždí cílem jako druhý a zůstává v celkovém vedení.

Haig je nyní třetí s náskokem jedné minuty na čtvrtého Yatese, jenž na něj bez výraznějšího efektu útočil v závěru etapy. Mäder si polepšuje z osmé na pátou příčku, ze které má před časovkou k dobru tři minuty na šestého Bernala. Toho navíc vysvlékl z bílého trikotu nejlepšího mladíka.

„Je to bláznivé,“ říká Mäder poté, co bílý dres na pódiu oficiálně přebere. „Že jsme měli v úniku Paduna, byla pro nás spása. Jakmile se k nám vrátil a ještě více přitlačil na pilu, ocitli se všichni na limitu.“

Tomas Macek @tomasmacek2 "Je to bláznivé," říkal. Koho by před sobotní 20. etapou Vuelty napadlo, že tenhle chlapík, Gino Mäder, vysvleče z bílého trikotu Egana Bernala? A že jeho parťák Jack Haig sesadí z 3. místa Kolumbijce Lópeze, který zcela demoralizovaný sleze z kola? Kouzlo a zvraty Grand Tour. https://t.co/5LtY860XOu oblíbit odpovědět

Bernal na rozdíl od Lópeze ustojí vzniklou situaci se ctí a s grácií.

„Posledních 90 kilometrů jel náš tým hodně tvrdě, chtěli jsme na trati nechat všechno. Jsem moc rád, že si Adam (Yates) dnes v celkovém pořadí o tolik polepšil,“ tvrdí jezdec Ineosu. Dlouze a ochotně hovoří s novináři. Pak se usměje, zamává divákům a odjíždí k týmovému autu.

Ještě dlouho se o sobotním dění na trati diskutuje. Zdeněk Štybar poukazuje: „Taková klasikářská etapa může nadělat v pelotonu mnohem větší zmatky než ty s dlouhými horskými dojezdy. Bylo to dnes pořád nahoru dolů a hodně poziční, zacelováním děr přitom ztrácíte spoustu energie. To je pak úplně jiné než na třičtvrtěhodinovém kopci, kde je situace velkými týmy mnohem více kontrolovaná, všichni jedou tempo a zezadu ze skupiny se postupně odpadá.“

Ale kdo je v tu dobu López? Kdy promluví? To nyní všechny zajímá.

Stane se tak až těsně před půlnocí.

Definitivně ho měl zlomit šéf týmu

V rozhovoru pro španělská a kolumbijská média kolumbijský jezdec sděluje: „Vzdal jsem bitvu, která byla prakticky prohraná. Chci teď jen fanouškům, sponzorům a organizátorům Vuelty říci, že se omlouvám za to, co se stalo, a jak to dnes dopadlo.“

Opravdové vysvětlení vzniklé situace nicméně nenabídne.

„Bylo to trochu komplikované, ale nakonec to dopadlo takhle,“ říká pouze. „Chci se omluvit i svým týmovým kolegům. Zůstalo nás jen pár, každý den jsme tvrdě pracovali a oni dali do toho všechno, sto procent.“

Spekulací přibývá, když v sobotu večer kolumbijský list El Tiempo cituje nejmenované zdroje, podle nichž sportovní ředitelé Movistaru nařídili Lópezovi, aby přestal skupinu před nimi stíhat. Údajně se obávali, že by tím k Masově partě znovu přivezl Bernala, kterého (navzdory jeho 5. místu v celkovém pořadí) stále považovali za příliš nebezpečného pro Mase.

López následně údajně na protest vzdal. „Dali mu příkaz, ať nestíhá. Odstoupil proto, že s takovým rozhodnutím nesouhlasil,“ tvrdí zdroj El Tiempa.

Pravda? Lež? Netrvá dlouho a přichází zcela protichůdná verze.

V rozhovoru pro kolumbijský deník El Espectador totiž Lópezův trenér a tchán Rafael Acevedo prozrazuje, že bezprostředně po odstoupení López telefonoval z mobilu týmového mechanika své manželce Nathe a vysvětlil jí, že psychicky zkolaboval z toho, že přichází o stupně vítězů.

Zároveň měl do telefonu obvinit manažera stáje Eusebia Unzuého, že na něj po rozdělení favoritů nechutně křičel z týmového vozu.

„Moje dcera mi říkala, že Miguel brečel zoufalstvím a beznadějí kvůli pocitu, že po třech týdnech nesplnil svůj cíl, kterým bylo umístění na stupních vítězů,“ tvrdí Acevedo.

„Líčil jí, že se mu nesnažil při stíhání pomoci ani Bernal z Ineosu, který byl údajně spokojen s tím, že vepředu mají Yatese. Potom prý začal na Miguela z auta hnusně křičet Eusebio Unzué a vytýkat mu, že ho sem vzali, aby skončil na Vueltě na stupních vítězů, tak ať se snaží něco dělat. Což ho definitivně zlomilo.“

Do médií nicméně López o Unzuéovi nehovoří. Vykládá: „Načasování bylo nešťastné. Bahrain to provedl dobře a pro mě bylo najednou těžké zacelit vzniklou mezeru, i když byla malá. V této fázi Vuelty už je cítit velká únava. Navíc bylo zřejmé, že nám se zacelováním té mezery nikdo nepomůže. Roli sehrálo více faktorů.“

Přesto mu skutečnost, že se na trati nevyždímal do maxima a odevzdaně vzdal boj, který začal prohrávat, na úctě a respektu u fanoušků nepřidá.

Ještě v dresu Astany si v roce 2019 dobíral Movistar, když o španělské stáji řekl: „Je to banda klaunů, která neví, co se patří.“ Ta slova tehdy pronesl poté, co Movistar na Vueltě zaútočil bezprostředně po hromadném pádu, při němž se na zemi ocitla velká část pelotonu.

Tentokrát se do pozice „klauna z Movistaru“ (jakkoli to zní tvrdě) nominoval spíše on sám.