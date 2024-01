Tragédie u Dennisů. Cyklistku usmrtilo auto, které řídil manžel-šampion

Teď jdou však všechny úspěchy i aférky třiatřicetiletého Australana stranou. Příjmení Dennis se objevilo v policejních složkách. Má být viníkem smrti své dvaatřicetileté manželky Melissy Dennisové.

I ona na kole závodila. Nejvíce se proslavila na dráze, na níž se pod dívčím jménem Hoskinsová účastnila olympijských her a stala s mistryní světa a světovou rekordmankou ve stíhačce družstev.

Podle australských médií její život vyhasl 31. prosince na severu Adelaide po srážce s automobilem. První pomoc jí poskytli svědci nehody. Do několika minut dorazili záchranáři, kteří ji převezli do nemocnice Royal Adelaide, kde ale na následky zranění zemřela.

Rok 2019 a Rohan Dennis je znovu časovkářským mistrem světa, slaví s partnerkou Melissou Hoskinsovou-Dennisovou a jejich synem.

Pár hodin trvalo, než se o všem dozvěděla média, která postupně začala informace pouštět ven.

Že onou ženou byla právě Melissa Dennisová. A že řidičem vozidla byl její manžel Rohan.

„Nejenže jsme ztratili dceru a sestru, děti ztratily maminku, oporu s velkým srdcem, trpělivostí a chutí do života,“ napsala její rodina v otevřeném dopise.

Jak se mohlo stát, že Dennis svou manželku srazil autem? Kde konkrétně se pohybovali? Co přesně se stalo?

Detailní informace zatím nejsou známy.

Policie nicméně Dennise nejprve vzala do vazby a obvinila ho, že nehodu zavinil nebezpečnou jízdou. Později ho na kauci propustila a nařídila mu, že se má v březnu dostavit k soudu.

Úspěšný cyklistický pár měl svatbu v roce 2018 a podle příbuzných spolu vycházel dobře. Na konci ledna měli být oba tváří doprovodného rodinného programu australského závodu Tour Down Under a ještě 25. prosince Dennis na sociální sítě dával fotografii, jak spolu se svými dvěma dětmi slaví u stromečku vánoční svátky.

„Hezké Vánoce od naší rodiny,“ připsal k ní.

I proto cyklistický svět tragédie tak zasáhla. Nikdo nic podobného nečekal. „Jsme zdrceni,“ napsal tým Jayco AlUla, za nějž ještě pod názvem GreenEDGE Dennisová jezdila. „Naše myšlenky jsou s její rodinou a příbuznými. Nezapomeneme. Odpočívej v pokoji, Mel.“

V cyklistice nejde o ojedinělou záležitost. Předloni přišla o život nadějná pětadvacetiletá gravelová závodnice Moriah Wilsonová, kterou ze žárlivosti zabila jistá Kaitlin Armstrongová. V milostném trojúhelníku podle obžaloby odmítla být „až ta druhá“.

Ani dalším sportům se podobné tragédie nevyhnuly.

Mimořádně známým se stal případ někdejší hvězdy amerického fotbalu O. J. Simpsona, který v roce 1994 údajně zavraždil svou exmanželku Nicole Brownovou a číšníka Ronalda Goldmana.

Americké televize tehdy rušily přímé přenosy z NBA, jen aby mohly vysílat Simpsonovo zatčení. Kauzu sledovaly miliony lidí. V kontroverzním procesu soud nakonec Simpsonovi vinu neprokázal. Do vězení se však dostal později. V roce 2007 byl odsouzen na 33 let za loupežné přepadení.

O deset let později byl slavný americký fotbalista podmíněně propuštěn.

O. J. Simpson se v roce 2017 dozvídá, že bude propuštěn z vězení, soud mu promine zbytek trestu

Letos v lednu by se měl z vězení rovněž podmíněně dostat šestinásobný paralympijský vítěz Oscar Pistorius, který si od roku 2014 odpykává trest za vraždu přítelkyně Reevy Steenkampové.

K zabití došlo na Valentýna v roce 2013 v jihoafrické Pretorii. Pistorius na ženu čtyřikrát vystřelil přes dveře do koupelny.

„Spletl jsem si ji se zlodějem,“ hájil se.

Původně měl jít do vězení na pět let za zabití z nedbalosti, odvolací soud ale kauzu vyhodnotil jako vraždu a trest mu postupně navýšil až na třináct let a pět měsíců.

Oscar Pistorius a Reeva Steenkampová na společenské akci v Johannesburgu (4. listopadu 2012)

Aktuálně si jich Pistorius odpykal téměř jedenáct. I po propuštění by měl být pod dohledem probačního úřadu, nebude moct opustit oblast Pretorie a bude muset navštěvovat výchovné programy a absolvovat veřejně prospěšné práce.

Jaký osud čeká Dennise, odhalí až další vyšetřování.