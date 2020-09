Kníže Rohan. Bouřlivák z Austrálie, který chce zlatý časovkářský hattrick

Smolař.

Tak se o něm v minulosti mluvilo.

Už na šampionát v Richmondu v roce 2015 přiletěl jako žhavý kandidát na vítězství. Z pódia ho ale 25 kilometrů před cílem sesadil defekt.

O rok později na olympiádě v Riu přišel o medaili kvůli zlomeným řídítkům, dojel pátý.

No a na mistrovství světa v Bergenu 2017 skončil osmý poté, co mu na mokré vozovce uklouzlo kolo a on se musel sbírat z nepříjemného pádu.

I tehdy byl bookemakery pasován na favorita z největších.

„Nikdy jsem se ale nevzdal. Věděl jsem, že můžu být nejlepší, že na to mám kapacitu, jen se mi to dlouho nedařilo ukázat,“ popisoval.

Formu v nejdůležitější moment Rohan Dennis dlouho nedokázal prodat. Až předloni v Innsbrucku se mu to povedlo, když o minutu a půl znemožnil obhájce prvenství Toma Dumoulina.

ZA ZLATEM. Rohan Dennis si jede pro titul mistra světa v časovce.

Před rokem pak v propršeném Yorkshiru duhový dres obhájil.

Letos měla být pro Dennise hlavním cílem olympijská časovka v Tokiu.

„Podřídím jí vše. Všechny Grand Tour, celou přípravu. Z letošní sezony chci jediné - zlatou olympijskou medaili z Japonska,“ líčil ještě na začátku roku.

Člověk míní, život mění.

I on se musel podřídit životu v karanténě, se svou divokou povahou ji však nesl těžce.

V dubnu, když ve Španělsku platily tvrdé restrikce, umístil na sociální síť fotografii ze svého auta s popiskem: „Den 34 - ruply mi nervy a šel jsem ven. Covid-19 mi může políbit, stejně jako karanténa.“

Tu tehdy porušil, o pár minut později si raději smazal všechny své účty na sociálních sítích.

Měl toho dost.

Jako už tolikrát v minulosti.

Končím

Loni prožil těžký rok.

Vlastně se stal největší záhadou Tour.

Ve 12. etapě najednou po 80 kilometrech sesedl z kola a odmítl v závodě pokračovat. „Proč to udělal? Co se stalo?“ ptali se hned přítomní reportéři.

Odpověď nedostali.

„Nechci teď s vámi mluvit. Končím,“ zopakoval několikrát Australan i týmovým ředitelům, kteří v tu chvíli nechápali, co se děje. Vždyť následující den měl v časovce patřit k největším favoritům na vítězství v etapě!

„A my od něj čekali stoprocentní výkon. Vždyť je v té disciplíně mistrem světa,“ popisoval sportovní ředitel stáje Gorazd Štangelj.

Jenže se nedočkali.

Dennis v doprovodu svého agenta opustil autobus Bahrainu a už do něj nikdy nevstoupil. Žádný závod už za arabskou stáj nejel.

„Tým je zmatený a zklamaný z toho, co se dnes s Rohanem stalo. Očekávali jsme od něj zítra v časovce velký výsledek. Ale bylo to jeho, jen jeho rozhodnutí zastavit v občerstvovací zóně. Snažili jsme se s ním mluvit a hledat řešení, pochopit situaci. Jenže řekl mi jen: Nechci mluvit. A vzdal,“ vysvětloval Štangelj.

Špatné vybavení

Až v dalších týdnech se začala rozkrývat hádanka.

Dennis totiž nebyl spokojený s vybavením, na kterém Bahrain jezdil. V sezoně 2018, ve které se stal také mistrem světa, tým sedlal kvalitní kola BMC. Jenže do té minulé vstoupil nově na Meridě, což se Dennisovi nelíbilo.

On sám o celé situaci každopádně promluvil až dva měsíce po Tour.

„Nebylo to plánované rozhodnutí, v hlavě mi běželo spoustu myšlenek,“ povídal pro australská média. „Když začnete pochybovat v hlavě, není to dobré pro vás, ani pro váš tým.“

A on pochyboval. Nebyl spokojený s časovkářským speciálem, na kterém měl obhajovat titul mistra světa, nevěřil mu. I proto se v Yorkshiru v září objevil s tmavě posprejovaným kolem – očividně stroj BMC z minulé sezony.

„To je vybavení australské federace,“ odpovídal pak stručně na dotazy novinářů. „Sedí mi ze všech nejlépe.“

V Anglii pak potvrdil, jak silný je psychicky. Přestože dva měsíce nezávodil, s obřím náskokem minuty a devíti sekund si zajistil obhajobu duhového trikotu.

SOUBOJ GENERACÍ. 29letý Australian Rohan Dennis (vpravo) se na stupních vítězů zdraví s o deset let mladším Remcem Evenepoel po časovce na MS v Yorkshiru.

O den později vydal Bahrain tiskovou zprávu, že s Dennisem ukončil spolupráci. Australan se tak stal volným agentem, který mohl podepsat kdekoliv. Toužili po něm v Movistaru, v CCC, v Treku-Segafredo, ale už od poloviny října se nejvíce mluvilo o zájmu Ineosu.

Tam také zamířil.

„Jezdit za Ineos bylo mým snem od té doby, co jsem se dostal mezi profesionály. Sledoval jsem je z dálky a vždycky byl jejich fanouškem, už od těch prvních let, kdy do pelotonu naskočili,“ popisoval. „Je pro mě ctí, že jsem si ten trochu klukovský sen splnil.“

Pozor na týmového kolegu

Duhový trikot ale v Ineosu příliš neukázal.

V dresu světového šampiona jel pouze tři časovky a žádnou z nich nevyhrál. Na australském šampionátu prohrál s Lukem Durbridgem, v Algarve s Remcem Evenepoelem a na Tirrenu s Filippem Gannou a Victorem Campenaertsem.

Přesto je pochopitelně největším favoritem. Zvlášť po loňském roce, kdy dokázal, že i přes dvouměsíční závodní výpadek se na den D dokáže připravit.

V Imole bude útočit na zlatý hattrick, kterým by vyrovnal svého krajana Michaela Rogerse.

Čeká ho ale pouze 31,7 kilometrů bez většího stoupání s převýšením pouhých 200 metrů.

„Je tam spoustu rovinatějších pasáží, které mi pomůžou dostat se do rytmu. Snad bude foukat proti, to by mi mohlo možná trochu pomoct v souboji s dalšími kluky. Je to každopádně hodně rychlá trať, jsou na ní snad jen dvě tři zatáčky, kde potřebujete brzdit. Očekávám průměr kolem 53 kilometrů za hodinu, a to i proto, že je to o něco kratší trasa,“ říká.

Právě délka pouhých 32 kilometrů bude sedět jeho možná největšímu konkurentovi.

Týmovému kolegovi – Italu Filippu Gannovi. Ten je v poslední době takřka nepřemožitelný právě v kratších jízdách proti času.

Nepříjemné bude také ve skvělé formě jezdící duo Jumbo-Visma – tedy mistr světa z roku 2017 Tom Dumoulin a belgický démon Wout van Aert. Oba jeli Tour ve službách Primože Rogliče, ale v závěrečné časovce na Planinu krásných dívek ukázali prvotřídní formu.

Nebezpeční budou také Rémi Cavagna, Stefan Küng, Victor Campenaerts, Geraint Thomas nebo Alex Dowsett.

Nechá Dennis znovu všechny za sebou?