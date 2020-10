Dramatický dojezd Lutychu. Alaphilippe se už radoval, těsně ho předčil Roglič

Celkem 257 kilometrů z Lutychu do Bastogne a zpět, jedenáct kratších, ale prudkých kategorizovaných stoupání.

Takový byl program 106. ročníky nejstarší cyklistické klasiky.

Když se balík blížil pod poslední z výšlapů – Cote de la Roche – původní devítičlenný únik, který měl v jednu chvíli i pětiminutový náskok, byl už dávno pohlcený.

Na čele prořídlé hlavní skupiny se pohybovali ti největší favorité. V dresu mistra světa poprvé v akci Julian Alaphilippe, Marc Hirschi, Tadej Pogačar, Primož Roglič, Michal Kwiatkowski či Mathieu van der Poel, který ještě v sobotu závodil (a vyhrál) na BinckBanck Tour.

Na 1,1 kilometru dlouhý výšlap s průměrem téměř 8 procent jako první najížděl Bob Jungels, poté se před něj posunul Tom Dumoulin a přidal.

Byl to ale až Alaphilippe, kdo přišel s úvodním útokem.

Jezdec QuickStepu se zvedl ze sedla a vypracoval si malý náskok. Za ním však vystartoval Hirschi a dotáhl se na něj. Později se k nim ještě přidali Pogačar, Roglič, Kwiatkowski a Woods a společně ujížděli zbytku.

Po závěrečném kopci následoval sjezd a poté rovina do cíle v Lutychu. Během ní za to vzal nejprve Hirschi, poté i Roglič a z čelní skupinky vypadli Kwiatkowski a Woods.

Vedoucí čtveřice vzorně spolupracovala a udržovala si 20 sekund k dobru na pronásledovatele z řad prořídlému hlavního balíku.

Na cílové rovině se k nim ještě připojil Matej Mohorič a bylo jasné: o vítězství si to rozdá on, Alaphilippe, Hirschi, Pogačar a Roglič.

Alaphilippe se vyvezl za Mohoričem a přešel po pravé straně silnice do sprintu. Když se přesouval doprostřed, lehce trefil Hirschiho.

Francouzský cyklista si vypracoval malý náskok. Bude to stačit? Bude, nebo si to alespoň myslel. Proto jezdec QuickStepu pár metrů před cílem zvedl ruce k nebi a začal slavit.

To byla ale chyba.

Na pásce před něj natlačil přední kolo Roglič a radoval se naopak on. Jeho vítězství potvrdila i cílová fotografie.

Alaphilippe tak napodobil neslavný kousek slavného sprintera Erika Zabela, který podobně jako on předčasně slavil v roce 2004 vítězství na Milan-San Remu.

„Je to neuvěřitelné. Bylo to tak těsné,“ říkal Slovinec. „Je to důkaz toho, že se vyplácí makat až do posledního centimetru. Vždycky jsem chtěl vyhrát nějaký z monumentů, jsem super šťastný, že se mi to podařilo.“

Na třetím místě finišoval Hirschi, čtvrtý byl Pogačar.

Petr Vakoč skončil na 39. příčce, Jan Hirt byl 49.

Připravujeme podrobnosti...