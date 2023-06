Cink se třetím místem v Leogangu vrátil ve SP po dvou letech na pódium

SP horských kol v Leogangu (Rakousko) Cross country Muži: 1. Forster (Švýc.) 1:17:41, 2. Schwarzbauer (Něm.) -14, 3. Cink (ČR) -23, 4. Hatherly (JAR) -30, 5. Flückiger (Švýc.) -44, 6. Braidot (It.) -1:01, ...68. Škarnitzl -7:47, 72. Kobes -8:34, 79. Průdek -10:32, 88. Vastl (všichni ČR) -1 kolo.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 8 závodů): 1. Sarrou (Fr.) 580, 2. Schurter (Švýc.) 565, 3. Schwarzbauer 548, 4. Forster 534, 5. Hatherly 516, 6. Griot (Fr.) 489, ...16. Cink 308, 80. Vastl 14. Ženy: 1. Pieterseová (Niz.) 1:16:38, 2. Mitterwallnerová -38, 3. Stiggerová (obě Rak.) -56, 4. Rissvedsová (Švéd.) -1:25, 5. Lecomteová (Fr.) -1:54, 6. Freiová (Švýc.) -2:04, ...40. Čábelická -7:54, 68. Czeczinkarová (obě ČR) -2 kola.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 8 závodů): 1. Pieterseová 781, 2. Ferrandová Prévotová (Fr.) 640, 3. Lecomteová 630, ...34. Čábelická 127. Muži do 23 let: 1. Boichis (Fr.) 1:06:54, ...8. Zatloukal -1:36, 53. Sáska -6:38, 112. Holub (všichni ČR) -2 kola.

Průběžné pořadí SP: 1. Lillo (Švýc.) 402, ...8. Zatloukal 178, 53. Sáska 36. Ženy do 23 let: 1. Pedersenová (Dán.) 1:05:09, ...22. Srnská -5:42, 25. Novotná -6:18, 43. Viktorová -9:10, 52. Šafářová -11:05, 54. Spěšná (všechny ČR) -11:25.

Průběžné pořadí SP: 1. Pedersenová 455, ...24. Srnská 100, 27. Novotná 87, 29. Viktorová 76, 36. Šafářová 68, 40. Spěšná 60, 66. Holubová (ČR) 17.