Cink vyhrál suverénně druhý závod Českého poháru horských kol

„Všechno je na dobré cestě. Sledoval jsem celou dobu svůj garmin a čísla byla docela vysoká. Až jsem se trochu zalekl, protože závod byl tak o dvacet minut delší, než jezdíme svěťáky. Ke konci už to docela bolelo, ale zmáčkl jsem se. I v posledním kole jsem si zkusil, co ve mně je. Myslím, že to dopadlo super,“ citoval Cinka web cyklistického svazu.

Pád ho na cestě za vítězstvím jen mírně zbrzdil. „Nevyjel jsem jeden výjezd, nevycvakl jsem nohu z pedálu a spadl jsem do kopřiv. Ale ztratil jsem tam maximálně 15 vteřin,“ uvedl po závodě, v němž se představila celá řada zahraničních jezdců.

Závod žen ovládla favorizovaná Nizozemka Anne Terpstraová. Před druhou Jitkou Čábelickou zvítězila o čtyři a půl minuty. „S výkonem můžu být spokojená. Trošku mě mrzí, že jsem s Anne nevydržela déle. Plán byl s ní jet, co to půjde, jenže hned na prvním kopci to vzalo za své,“ řekla Čábelická. „Ale pořád tam je směrem k Novému Městu prostor trošku potrénovat a něco s tím udělat. V kopcích by to mohlo být svižnější a ve sjezdech o něco jistější,“ dodala.