Horor na silnici. Retardér a zúžená silnice na posledním kilometru? Šílenství

David Dekker jel pohodlně usazený na čtvrtém místě letícího vlaku Jumbo-Visma.

Ve druhé etapě závodu Kolem Burgosu to měl být on, na koho žlutočerná stáj pojede. Schylovalo se k rychlému sprintu z mírného kopce, než retardér mladého nizozemského cyklistu natolik rozhodil, že ztratil kontrolu nad svými řídítky a shodil půlku pelotonu.

„Nevěděl jsem, že na posledním kilometru stojí retardér. V té vysoké rychlosti jsem úplně ztratil kontrolu nad kolem. Doufám, že jsou všichni v pořádku, nebo se co nejdřív zotaví,“ uvedl pak 24letý Dekker na sociálních sítích.

Caída muy fea por culpa de un baden en la #VueltaBurgospic.twitter.com/UZbjX9OKOl — Las Gafas de Soldador (@lasgafasdesolda) August 3, 2022

Omlouvat by se ale měli spíš organizátoři.

Vepředu pak zůstala jen trojka Jumba ve složení Timo Roosen, Edoardo Affini a Chris Harper. Spolu dojeli do cíle a chvíli se radovali, než zjistili, co se stalo.

Desítky cyklistů za nimi ležely na silnici a lízaly si rány.

„Není důvod mi gratulovat k vítězství. Jen doufám, že po té obrovské havárii jsou všichni v pořádku. Přeji brzké uzdravení zúčastněným jezdcům. Neměli jsme ponětí o tom, co se za námi stalo a že to byla havárie takového rozsahu. Kdybychom to věděli, nikdy bychom nejásali,“ řekl později na tiskové konferenci vítěz etapy Roosen.

Ostuda, nepřijatelné

Výčet zranění? Damien Touzé byl po nárazu do svodidel převezen do nemocnice, údajně při vědomí. Utrpěl zranění hlavy a otřes mozku. Jeho týmový kolega Clément Berthet si zlomil jeden z prstů a musí na operaci.

Marc Sarreau má spoustu řezných ran a modřin. Davide Ballerini je na tom podobně plus má hematom na pravém hýžďovém svalu. Jannik Steimle si zlomil pravou klíční kost, Orluis Aular tu lebeční a jeho týmový kolega David González má vykloubený loket.

A tak dále, a tak dále…

„Drahá UCI, po tom všem, co se v minulosti stalo, že jste dovolili dát 800 metrů před cílem retardér v tak rychlém dojezdu, je ostuda. Nepřijatelné,“ napsal pak na Twitter Dekkerův týmový kolega Affini.

About today’s crash in the Vuelta a Burgos @JumboVismaRoad 👇🏼 pic.twitter.com/NNax0g6gu6 — David Dekker (@dekkerdavid) August 3, 2022

V Polsku byl chorobopis přitom dost podobný.

Na posledním kilometru v Rešově se totiž najednou ze čtyř pruhů staly jen dva, navíc krátce před zatáčkou. Když do ní vletěl celý peloton, bylo jasné, že to nemůže dopadnout dobře.

Organizátoři přitom už před startem etapy varovali před zatáčkou 800 metrů před cílem, o zúžení ale nepadlo ani slovo.

V rozporu s tím, co UCI hlásá.

Žádné překážky na posledním kilometru

Šokující nehody v posledních kilometrech závodů Kolem Polska a Burgosu totiž poukázaly na neúčinnost bezpečnostních pravidel a směrnic UCI pro trasy velkých závodů.

Už v únoru 2021 UCI zveřejnila dokument s názvem „Specifikace pro organizátory“.

Šlo o reakci na děsivou havárii Fabia Jakobsena v úvodní etapě Kolem Polska roku 2020, při které nizozemský cyklista málem zemřel. UCI tehdy vytvořila opatření, jejich cílem mělo být omezení překážek na tratích závodů - hlavně v jejich závěrečných kilometrech, kdy to pro peloton často bývá nejnebezpečnější.

„V posledním kilometru nesmí být na silnici žádné překážky - zúžené silnice, dopravní ostrůvky, zpomalovací retardéry. Cílová rovinka by měla dodržovat několik bezpečnostních aspektů a musí být vybrána pečlivě s ohledem na tyhle požadavky,“ píše se v dokumentu.

„Cílová rovinka by zároveň měla být co nejdelší - minimálně 200 metrů. Měla by být dostatečně široká, alespoň šest metrů a šířka vozovky musí být konzistentní a nesmí se vůbec zužovat.“

Pád Fabia Jakobsena v Polsku před dvěma lety.

Podle dokumentu musí tyhle předpisy organizátoři dodržovat, jinak jim hrozí pokuty a sankce. A přesně to nyní šéfům závodů Kolem Burgosu a Polska hrozí.

Bezpečnostní opatření UCI také stanovila, že každý závod bude mít svého bezpečnostního manažera událostí, který bude podřízen manažerovi UCI, který by měl prosazovat bezpečnostní specifikace trati.

To očividně v Burgosu ani v Polsku nezafungovalo.

Přitom ve Španělsku byl stejný finiš na programu už před dvěma lety, tehdy se ale naštěstí nic nestalo.

Jenže štěstí peloton španělského i polského klání letos opustilo. Jen zázrakem nebyl žádný z cyklistů zraněn podobně jako Jakobsen před dvěma lety.

A vyjádření UCI k oběma incidentům? Zatím bez komentáře.