Druhou etapu Sazka Tour s cílem na Pustevnách vyhrál Hirtův týmový kolega Rota

Druhý díl nejvýznamnějšího českého etapového závodu startoval v Olomouci a měřil 189 kilometrů, během nichž jezdci vyjeli na beskydské Pustevny hned dvakrát. V rozhodujícím stoupání si dojel pro první profesionální vítězství Rota před Britem Oscarem Onleyem a svým zkušeným týmovým kolegou a krajanem Domenicem Pozzovivem. Sedmadvacetiletý Ital se díky výhře dostal i do čela průběžného pořadí.

Český favorit Hirt jel aktivně a ve stoupání pomáhal týmovým kolegům. „Chtěl jsem být trochu výš, ale dnes to bylo hodně o týmové spolupráci. Je skvělé, že máme vítěze a dalšího jezdce na třetím místě. Taktika před závodem byla daná, že pojedu na kluky, Rota byl hodně aktivní a nakonec to dotáhl až do konce. Mám radost, týmově jsme na tom dobře, to je hlavní,“ řekl na webu závodu Hirt, jenž je celkově šestnáctý.

Druhým nejlepším Čechem byl dnes na 28. místě Jakub Otruba z elitní české stáje Elkov-Kasper, dvaatřicátý dojel Michal Schuran z tým ATT Investments. Loňský vítěz závodu Filippo Zana z Itálie skončil šestý a celkově je o jednu příčku níž.

V sobotu čeká cyklisty královská etapa z Moravské Třebové na Dlouhé stráně, kam stejně jako dnes na Pustevny pojedou dvakrát. Jezdci nastoupají celkem 2730 metrů, vesměs v druhé polovině 150 kilometrů dlouhé etapy. „Bude to náročné, ale defenzivně nepojedeme, určitě zase budeme jako tým chtít vyhrát a udržet žlutý trikot, já chci být rovněž hodně vepředu. A je třeba ještě doplnit ty stupně vítězů na druhém místě,“ řekl s úsměvem Hirt, jenž bude od příští sezony jezdit za tým Quick Step.