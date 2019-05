Trable Kulhavého: místo závodů v Novém Městě léčba a trénink

Letos bude na trati v Novém Městě na Moravě chybět. Důvodem jsou jeho přetrvávající zdravotní problémy a prakticky nulová šance na solidní umístění.

„Je to pro mě samozřejmě nejhorší možný scénář, závod v Novém Městě patří každý rok mezi mé vrcholy sezony,“ svěřuje se olympijský vítěz z Londýna v roce 2012 a stříbrný z následných her v Rio de Janeiru.

Čtyřiatřicetiletý Kulhavý neprožívá dobré období. Tedy alespoň výsledkově, po více než deseti letech klesl na žebříčku UCI až do sedmé desítky.

„Nevím, co můžu očekávat. Musím se dát dokupy a kvalitně trénovat. Jdu den ode dne, závod od závodu,“ hlásil ještě v polovině května, kdy byl pevně rozhodnutý odjet jak závod Světového poháru v německém Albstadtu, tak i před českými fanoušky ve Vysočina Areně.

Už start v Německu však ukázal, že své plány nakonec změní. V Albstadtu do cíle vůbec nedojel. Odstoupil hned v úvodu kvůli potížím s řetězem, a o pár dnů později ohlásil, že balí i Nové Město.

„Jára pořád chce závodit na vrcholové úrovni, má motivaci vyhrávat i pomoci získávat cenné body pro náš olympijský tým,“ ujišťuje trenér Viktor Zapletal. „Základem ale je, aby byl stoprocentně zdravý a mohl se v tréninku a v závodech spolehnout na své schopnosti, které potřebuje k odpovídajícímu výkonu,“ dodává.

A to aktuálně dlouholetá česká bikerská jednička není. „Rozhodli jsme se proto, že následující týdny závodění pozastavíme, Jára podstoupí intenzivní léčbu a trénink, a pokud bude vše probíhat podle plánu, vrátil by se do seriálu Světového poháru XCO ve francouzském Les Gets,“ plánuje Zapletal.