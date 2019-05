Biker Dascalu zopakoval triumf v Novém Městě v závodě do 23 let

Závod bikerů do 23 let na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě vyhrál stejně jako loni Rumun Vlad Dascalu před Švýcarem Filippem Colombem. Zatímco před rokem je dělilo 21 sekund, tentokrát Dascalu porazil svého soupeře o jedinou sekundu. Mezi ženami do 23 let zvítězila v cross country dvacetiletá Američanka Haley Battenová.

O nejlepší český výsledek se postarala Tereza Neumanová, která dojela dvaadvacátá, přestože startovala ze samého chvostu pelotonu čítajícího přes 60 závodnice. „Vůbec jsem nevěděla, jak na tom budu. Snažila jsem se podat co nejlepší výkon a vůbec nechápu, jak se to takhle povedlo,“ řekla České televizi Neumanová. Na vítěznou Američanku ztratila osm a půl minuty. V cíli děkovala za podporu fanouškům. „V posledních dvou kolech to byl boj, ale v těch kopcích mě diváci hnali. Bylo to neuvěřitelné. Těšila jsem se na to,“ komentovala kulisu závodu ve Vysočina Areně dvacetiletá česká cyklistka, která závodí také na silnici.

