Raději bych jel za sušších podmínek, přeje si biker Škarnitzl

Na závod se spíš těšíte, nebo jste víc nervózní?

Určitě se spíš těším. V závodním kolotoči už přece jen zase nějaký ten týden jsme, navíc už mám v kariéře dost odzávoděno na to, abych byl nějak přehnaně nervózní.

Jak moc vám budou na stadionu a kolem tratí chybět diváci?

Samozřejmě, že budou chybět, ale abych řekl pravdu, tak v samotném závodě já okolí až tolik nesleduju. Tím ale nechci říct, že by mi to bylo úplně jedno. Každopádně se s tím stejně nedá nic dělat.

Jinými slovy, diváky máte rád, ale že byste je ke svému výkonu nutně potřeboval, to úplně ne?

Diváci můžou být skvělou podporou, ale na druhou stranu je to někdy i trochu svazující. Když jedu dobrý závod, povzbuzování diváků mi pomáhá, ovšem když se mi zrovna nedaří, je to pro mě před publikem ještě horší. Přesto věřím, že v další sezoně už bude zase všechno, jak má být, tedy i s diváky.

Loni se kolem tratí pohybovali alespoň „náhodní houbaři“...

Jenže letos to asi bude muset být i bez nich. Opatření jsou přísnější.

Každopádně, už to zřejmě pro vás letos bez diváků nebude až takový šok, souhlasíte?

Určitě. Loni to bylo něco úplně jiného než všechny předchozí ročníky. Předtím byla v Novém Městě pokaždé skvělá atmosféra, jedinečné publikum.

Také proto jste byl na všech závodech Světového poháru, které se ve Vysočina Areně konaly?

Je to tak, zatím jsem nechyběl, tak doufám, že se do neděle nic nestane. (usmívá se)

Mluvil jste o tom, že byste byl spokojený s výsledkem kolem dvacátého místa, vyšší cíle si nedáváte ze skromnosti?

Popravdě si myslím, že na to, abych zajel do patnáctky, momentálně asi nemám. Každopádně budu bojovat.

Sledujete předpověď počasí?

Koukám se, koukám. Musím říct, že nemám moc rád změny počasí a Vysočina je v tomhle zrovna dost specifická. Tam se může ochladit o dost stupňů během chvilky. Raději bych sušší podmínky.